Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 09:07

Общество

В ВОЗ рассказали о способах защиты от укусов клещей

Фото: depositphotos/Erik_Karits

Всемирная организация здравоохранения призвала россиян отдавать предпочтения одежде с длинными рукавами для защиты от клещей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского офиса ВОЗ.

В частности, необходимо заправлять штаны в носки, выбирать светлые оттенки в одежде и использовать средства от насекомых.

"ВОЗ рекомендует проявлять осторожность, находясь на открытом воздухе: избегать высокой травы и густой растительности, оставаться на открытых тропах", – говорится в сообщении.

В свою очередь, после возвращения с улицы важно тщательно осматривать себя, детей и домашних животных на наличие клещей и при обнаружении насекомых сразу же от них избавляться.

Отдельно в организации обратили внимание на работающих на открытом воздухе, посоветовав им принимать дополнительные меры предосторожности. Например, стоит обратиться к врачу по поводу вакцинации против клещевого энцефалита.

Немногим ранее ВОЗ предупредила о повышении активности паукообразных весной и в начале лета. Рост обусловлен более высокими температурами и условиями окружающей среды. Это в том числе может привести к повышению риска заболеваний, передаваемых клещами, – энцефалита и болезни Лайма.

На сегодняшний день за помощью медиков после укусов клещей уже обратились свыше 18 тысяч россиян. Больше всего обращений зафиксировали в Иркутской, Омской, Белгородской, Вологодской, Архангельской, Костромской областях, Алтайском и Забайкальском крае, а также в Республике Алтай.

Москвичам рассказали, как защитить себя и своих питомцев от клещей

Читайте также


общество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика