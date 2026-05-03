03 мая, 12:34

Политика
Fars: власти Ирана направили США мирный план из 14 пунктов

Власти Ирана направили США мирный план из 14 пунктов

Власти Ирана передали США через Пакистан мирный план из 14 пунктов. Об этом сообщает агентство Fars.

По данным СМИ, документ, помимо требований Тегерана, содержит в себе "четкую дорожную карту" для достижения соглашения. Исламская Республика подготовила мирный план в ответ на полученную ранее инициативу Штатов, состоявшую из 9 пунктов, рассказали журналисты. Другие подробности они не привели.

Ранее американский президент Дональд Трамп направил в конгресс страны письмо, в котором заявил о завершении боевых действий в Иране. Он уточнил, что военные США останутся в регионе для противодействия потенциальным угрозам со стороны Исламской Республики, а также защиты Соединенных Штатов и их союзников.

Ближневосточный конфликт обострился 28 февраля, когда Израиль и США атаковали Иран. В ответ Тегеран нанес удары по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Расходы США на военную операцию против Ирана составили 25 миллиардов долларов. При этом значительная часть денег была направлена на закупку боеприпасов, рассказал исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст.

