Fars: власти Ирана направили США мирный план из 14 пунктов

Фото: depositphotos/lkpro

Власти Ирана передали США через Пакистан мирный план из 14 пунктов. Об этом сообщает агентство Fars.

По данным СМИ, документ, помимо требований Тегерана, содержит в себе "четкую дорожную карту" для достижения соглашения. Исламская Республика подготовила мирный план в ответ на полученную ранее инициативу Штатов, состоявшую из 9 пунктов, рассказали журналисты. Другие подробности они не привели.

Ранее американский президент Дональд Трамп направил в конгресс страны письмо, в котором заявил о завершении боевых действий в Иране. Он уточнил, что военные США останутся в регионе для противодействия потенциальным угрозам со стороны Исламской Республики, а также защиты Соединенных Штатов и их союзников.

Ближневосточный конфликт обострился 28 февраля, когда Израиль и США атаковали Иран. В ответ Тегеран нанес удары по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Расходы США на военную операцию против Ирана составили 25 миллиардов долларов. При этом значительная часть денег была направлена на закупку боеприпасов, рассказал исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст.