03 мая, 10:29
Открытое горение ликвидировано на складе в подмосковной Кашире
Фото: МАХ/"МЧС Московской области"
Открытое горение на складе в подмосковной Кашире ликвидировано. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.
В настоящее время специалисты проводят проливку и разборку конструкций.
Пожар произошел по адресу улица Строительная, дом 15 в воскресенье, 3 мая. Его площадь достигла 7,5 тысячи квадратных метров. Отмечалось, что из-за высокой горючей нагрузки огонь распространился на пристроенные соседние два склада. К тушению привлекли 61 человека и 19 единиц техники.
Ранее кровля складского здания загорелась на площади 1,5 тысячи квадратных метров в Подольске. Прибывшие спасатели эвакуировали находившихся в здании людей.
По предварительной информации, никто из них не пострадал. Позже пожарные ликвидировали открытое горение.
