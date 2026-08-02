Москвичей предупредили о ночном тумане в ТиНАО с видимостью 100–500 метров

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Туман с видимостью 100–500 метров ожидается в ночь на 2 августа на территории ТиНАО. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также снижать скорость в районе школ и детских садов. Пешеходам посоветовали носить на одежде светоотражающие элементы, а также внимательно переходить проезжую часть – только по пешеходному переходу.

Оранжевый уровень погодной опасности введен в Москве из-за сильной жары в текущие выходные. По данным метеослужб, в воскресенье столбики термометров могут подняться до плюс 32 градусов. Из-за жаркой погоды столичные реки и водоемы патрулируют около 120 спасателей.

При этом жара в Московском регионе продлится только в выходные, а с понедельника, 3 августа, начнется спад. В этот день ожидаются кратковременные дожди, не исключены и грозы. Днем температура воздуха в столице составит от 26 до 28 градусов тепла.