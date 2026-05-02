Вооруженные силы России освободили населенный пункт Мирополье в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Оборонное ведомство уточнило, что взять под контроль село смогли подразделения группировки войск "Север". Они провели активные и решительные действия.

Кроме того, в зоне ответственности группировки "Север" украинские войска потеряли до 250 военнослужащих.

Накануне ВС РФ освободили населенный пункт Покаляное в Харьковской области. Это произошло благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Север".

Также на минувшей неделе российские бойцы освободили населенные пункты Бочково и Землянки Харьковской области, Корчаковка, Новодмитровка и Таратутино Сумской области.

Ранее бойцы российской армии ликвидировали объекты энергетической инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ. Целью российских сил стали базы вражеских подразделений в 147 районах и цеха по производству и подготовке к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.

