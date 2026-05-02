Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 мая, 09:07

Политика

Силы ПВО перехватили 215 беспилотников над территорией РФ за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и перехватили 215 украинских беспилотников над российскими регионами за минувшую ночь. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Прилет дронов, как уточнили в ведомстве, фиксировался в период с 20:00 пятницы, 1 мая, до 08:00 субботы, 2-го числа. Часть из них была ликвидирована над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Новгородской областями.

Также операции по нейтрализации БПЛА были проведены в небе над Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенный пункт Покаляное в Харьковской области. Установить контроль над селом удалось благодаря подразделениям группировки войск "Север".

До этого российские бойцы нанесли 6 групповых ударов по военным объектам на Украине. В результате были поражены предприятия ВПК Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах украинских войск.

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика