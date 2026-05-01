Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 мая, 16:59

Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Коми

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Частный вертолет Ми-8Т, который должен был доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ, совершил жесткую посадку в Усинске в республике Коми. В результате пострадали 10 человек, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Ведомство уточнило, что всего на борту находились 24 человека. По данным МЧС, при взлете с площадки вертолет завалился на бок.

В настоящее время на месте ЧП задействованы подразделения Усинского пожарно-спасательного гарнизона. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее самолет Ан-2 совершил жесткую посадку на взлетно-посадочную площадку Камышин в Волгоградской области. Два пилота, которые находились на борту, не пострадали.

Сам самолет при посадке получил повреждения. После этого его отправили в парк авиапредприятия "Регионавиа".

Кроме того, легкомоторный самолет потерпел крушение в подмосковной Коломне. На борту находились два человека, они оба погибли. Росавиация признала случившееся катастрофой.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика