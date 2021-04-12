Эксперты рассказали, могут ли россияне посещать кафе и магазины с животными

Законодательное собрание Санкт-Петербурга разработало законопроект о праве правительства РФ вводить требования к посещению кафе и магазинов с животными. Теперь его должны оценить в Госдуме. Разбираемся, какие нововведения предлагаются и нужно ли запрещать хозяевам посещать общественные места вместе с питомцами.



Грязные животные

Законопроект опубликован в электронной базе нижней палаты парламента. В пояснительной записке указано, что россияне с собаками мелких пород не расстаются с ними при посещении общепита и торговых точек.

При этом в магазинах питомцев размещают в корзинках и тележках для переноски товаров от прилавков до касс. Это приводит к загрязнению последних "продуктами жизнедеятельности животных, их шерстью, мехом и прочим", указывают авторы документа.





из пояснительной записки В связи с этим периодически возникают как конфликтные ситуации на почве загрязнения животными окружающего общественного пространства, так и недопонимание со стороны добросовестных владельцев собак в вопросе о том, возможно ли посещение предприятий общественного питания в сопровождении животного-компаньона.

Проект предполагает изменения в законе "Об ответственном обращении с животными", а также в иных законодательных актах. Если инициатива будет одобрена, правительство получит полномочия по урегулированию подобных конфликтных ситуаций в сферах торговли и общепита.

Один из авторов законопроекта, глава комитета по законодательству городского парламента Денис Четырбок ранее заявлял, что речи о запрете входа в магазин с животными не идет.

"Мы стремимся навести мосты и учесть интересы как владельцев животных, чьи питомцы могут быть вполне воспитанными или маленькими по размеру, так и тех людей, у которых, к примеру, может быть аллергия на шерсть или боязнь собак", – пояснял он.



Убережет от неприятностей?

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин рассказал Москве 24, что сегодня разрешение пускать на свою территорию посетителей с животными утверждают сами владельцы заведений. Инициативу петербургских депутатов эксперт считает нецелесообразной.





Павел Шапкин председатель Национального союза защиты прав потребителей На мой взгляд, не нужно регулировать все подряд. Тем более сами авторы не предлагают готовое решение, а хотят поручить законом разработать все эти правила правительству.

"В основном все регулируется без установления законодательных основ. До сих пор все было нормально. Почему это вдруг стало проблемой именно сейчас, не совсем понятно", – отметил Шапкин.



В России вопрос о пребывании посетителей в общепите вместе с любимцами никак не регламентируется санитарно-эпидемиологическими нормами и законодательством в сфере защиты прав потребителей. Однако предусмотрены требования о недопустимости содержания питомцев в таких заведениях, а также о необходимости поддерживать в чистоте помещения организации. Проще говоря, администрация той или иной точки при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических правил вправе самостоятельно принимать решение: впускать гостей с домашними животными или нет.



По мнению эксперта, разработка подобных правил может привести к абсурдным ситуациям.

"Например, еще проверять у всех посетителей наличие чистой одежды, чистых рук. Либо ставить рукомойники в каждом отделе, где можно потрогать товар. Здесь можно фантазировать без конца. Вопрос только в том, зачем это делать", – резюмировал он.

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров в разговоре с Москвой 24 согласился, что действующих правил, регулирующих пропуск животных на территорию заведений, достаточно. Владельца с питомцем не пропустят, если это устраивает хозяина бизнеса и его посетителей, полагает эксперт.





Игорь Бухаров президент Федерации рестораторов и отельеров Как решаются конфликтные ситуации? Мы не пускаем посетителей с животными – извините, до свидания. Как еще он может решиться? Владельцы бизнеса имеют на это право.

Законопроект собеседник Москвы 24 назвал "отвлечением внимания". По словам Бухарова, есть куда более важные проблемы, требующие обсуждения.

Однако врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев заявил Москве 24, что при отсутствии животных торговые точки и общепит могут стать безопаснее для посетителей.

"Бич современности – аллергические заболевания. И шерсть животных может являться основным компонентом, который способен вызывать аллергию у посетителей общепита", – отметил специалист.





Илья Акинфиев врач-инфекционист Если мы говорим о питомцах в тележках супермаркетов, то здесь уже возможно соприкосновение с фекалиями животного руками. Это грозит заражением различными кишечными паразитами, которые передаются как раз от собак. Это, например, эхинококк, аскариды и лямблии.

"После тележки возможно инфицирование рук. Если человек после супермаркета дотронется до лица или решит съесть булочку, то в организм могут попасть яйца паразитов. Так произойдет заражение", – заявил собеседник Москвы 24.

Продукты жизнедеятельности паразитов провоцируют у человека аллергические реакции, говорит Акинфиев. Также паразиты способны снизить иммунитет человека, из-за чего он становится более подверженным сезонным респираторным заболеваниям, отметил врач-инфекционист.