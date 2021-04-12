Столичные ветеринары дали рекомендации по уходу за хомяками

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К Международному дню хомяка, который отмечается 12 апреля, ратологи (специалисты по здоровью грызунов) рассказали о правильном уходе за таким питомцем. Об этом сообщает пресс-служба комитета ветеринарии столицы.
Как уточняется, врачи проводят более 500 консультаций в год и оказывают терапевтическую и хирургическую помощь хомякам. В честь праздника они дали несколько рекомендаций тем, кто уже держит или только планирует завести хомяка.
"Питомцы довольно пугливы, поэтому их содержание предполагает создание комфортных условий, где они будут чувствовать себя защищенными. Не стоит постоянно брать вашего грызуна на руки, чтобы животное не испытывало постоянный стресс. Кроме того, ветеринары напоминают, что хомяк – одиночное территориальное животное, ему комфортнее жить одному", – говорится в сообщении.
Специалисты подчеркнули, что клетку для питомца нужно выбирать просторную и ставить ее подальше от сквозняков. Убирать жилище хомяка необходимо не реже двух раз в неделю. В клетке должна стоять миска, шариковая поилка, домик и колесо.
Также грызуну необходим минеральный камень или веточки лиственных деревьев для стачивания зубов, которые растут у них всю жизнь, отметили в комитете. Неправильное стачивание и расположение зубов называется малокклюзия. Если питомец потерял аппетит или у него началось обильное слюнотечение, нужно обратиться к врачу.
Кормить хомяка надо зерновыми смесями, а также добавлять в рацион фрукты, орехи, листья салата.
Ранее сообщалось, что в восьми столичных ветеринарных клиниках ведут прием узкопрофильные специалисты, к которым могут обратиться не только владельцы кошек и собак. Чтобы лечить птиц, грызунов, рептилий и других более редких животных, ветврачи получают специализацию, в рамках которой дополнительно изучают особенности строения их организма, питания и содержания.
В Москве ратолог принимает в клиниках ЗелАО, ВАО, в Бутовской, Рублевской, Советской и Калининской участковых ветеринарных лечебницах и ГБУ "Мосветстанция".
Всего в столице работает 26 государственных ветклиник. Для консультации и оказания услуг можно предварительно записаться онлайн на mos.ru, в мобильном приложении "Госуслуги Москвы" или по телефону +7 (495) 612-04-25.
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