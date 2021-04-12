Правительство может ввести правила посещения магазинов с животными

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В Госдуму внесли законопроект о праве правительства устанавливать требования к посещению кафе и магазинов вместе с животными. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
В пояснительной записке к проекту уточняется, что на практике сложилась ситуация, при которой граждане не расстаются с питомцами не только при посещении кафе и ресторанов, но и продуктовых магазинов, супермаркетов и гипермаркетов. При этом зачастую владельцы собак размещают питомцев в корзинках и тележках, которые предназначены в первую очередь для продуктов. Это может привести к загрязнению тележек и корзинок шерстью животных, что создаст конфликтные ситуации между людьми.
Поэтому проектом предлагается наделить кабмин полномочиями по урегулированию вопросов пребывания собак мелких пород в кафе и магазинах.
Ранее сообщалось, что депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержали инициативу о разработке единых для всей страны правил посещения с домашними животными магазинов, кафе и ресторанов.
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