"Это наклеечки": как столичный салон объяснил скандальную рекламу с тату для котов

В Госдуме обратили внимание на услуги по нанесению тату котам породы сфинкс в одном из столичных салонов. Расскажем, как владелец студии отреагировал на критику в свой адрес и чем в целом опасна для животных такая процедура.
Миллион за рисунок
Информация об услуге по нанесению тату сфинксам появилась на сайте и в соцсетях одного из столичных салонов 1 марта. Сотрудники уверяли, что после этого питомец "станет самым модным, желанным, крутым", а также прославится в интернете. К объявлению был прикреплен рекламный ролик, в котором владелец студии делает тату сфинксу. Кот при этом находился в сознании.
В салоне обещали, что процедура пройдет безопасно: питомца введут в наркоз, набьют рисунок, приведут в сознание и сделают инъекцию обезболивающего. Стоимость такой манипуляции – от миллиона рублей.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов пообещал, что в ближайшее время будет направлен депутатский запрос в прокуратуру и полицию, чтобы органы проверили действия владельца салона. По его мнению, желание сделать тату животному нужно расценивать как "дурь" и "блажь" хозяев.
Услуги салона также вызвали активные обсуждения в Сети. "Кота, конечно же, никто не спросит. А зачем? Ведь главное, что он станет модным, желанным и крутым, произведет впечатление на друзей, знакомых, и все захотят с ним сфоткаться", – подчеркнул один из пользователей.
Другие же посчитали, что процедура опасна для здоровья питомца. "Ничего, что перед наркозами и седациями надо полностью обследовать животное? Ничего, что животное не дает свое разрешение на это?" – написал комментатор.
Аллергия и инфекция
Корреспондент Москвы 24 представилась клиентом студии и попыталась записаться на такую услугу. В ответ владелец салона Юрий отправил видео, в котором рассказал, что вся эта история – шутка ко Дню кота, который отмечается 1 марта.
В интервью изданию "Подъем" мастер уточнил, что вместо тату на тела сфинксов были нанесены "наклеечки".
"Это переводные татуировки, которые делаются с помощью трансферного геля, и трансфер – это просто краситель, абсолютно безопасный для человека и для животных", – сказал он.
Ветеринарный врач Михаил Шеляков в разговоре с Москвой 24 предупредил, что для кошки такие услуги могут быть чреваты аллергией и инфекцией. По этим причинам оказывать их запрещено, подчеркнул специалист.
"Любые ветеринарные мероприятия должны четко отвечать на два вопроса: что мы хотим и зачем? Если процедура несет пользу, то ее можно делать. А художественные татуировки для котов – это абсолютно бесполезно", – сказал эксперт.
По словам Шелякова, сейчас ветеринары даже отказываются от нанесения клейма на кожу животного, которое служит идентификатором питомца, заменяя его более безопасным и эффективным чипом.