"Это наклеечки": как столичный салон объяснил скандальную рекламу с тату для котов

В Госдуме обратили внимание на услуги по нанесению тату котам породы сфинкс в одном из столичных салонов. Расскажем, как владелец студии отреагировал на критику в свой адрес и чем в целом опасна для животных такая процедура.



Миллион за рисунок

Фото: facebook.com (признана экстремистской на территории РФ)/Yurets.Udalets

Информация об услуге по нанесению тату сфинксам появилась на сайте и в соцсетях одного из столичных салонов 1 марта. Сотрудники уверяли, что после этого питомец "станет самым модным, желанным, крутым", а также прославится в интернете. К объявлению был прикреплен рекламный ролик, в котором владелец студии делает тату сфинксу. Кот при этом находился в сознании.

В салоне обещали, что процедура пройдет безопасно: питомца введут в наркоз, набьют рисунок, приведут в сознание и сделают инъекцию обезболивающего. Стоимость такой манипуляции – от миллиона рублей.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов пообещал, что в ближайшее время будет направлен депутатский запрос в прокуратуру и полицию, чтобы органы проверили действия владельца салона. По его мнению, желание сделать тату животному нужно расценивать как "дурь" и "блажь" хозяев.





Владимир Бурматов первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Такие услуги подпадают под жестокое обращение с животными, поскольку они не являются вмешательством по ветеринарным показаниям, необходимым для поддержания здоровья.

Услуги салона также вызвали активные обсуждения в Сети. "Кота, конечно же, никто не спросит. А зачем? Ведь главное, что он станет модным, желанным и крутым, произведет впечатление на друзей, знакомых, и все захотят с ним сфоткаться", – подчеркнул один из пользователей.

Другие же посчитали, что процедура опасна для здоровья питомца. "Ничего, что перед наркозами и седациями надо полностью обследовать животное? Ничего, что животное не дает свое разрешение на это?" – написал комментатор.





Аллергия и инфекция

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Корреспондент Москвы 24 представилась клиентом студии и попыталась записаться на такую услугу. В ответ владелец салона Юрий отправил видео, в котором рассказал, что вся эта история – шутка ко Дню кота, который отмечается 1 марта.





Юрий владелец тату-салона Это всего лишь фотосессия. Кстати, на видео видно, что ничего котикам не делали. Все они живы, здоровы и прекрасно себя чувствуют.

В интервью изданию "Подъем" мастер уточнил, что вместо тату на тела сфинксов были нанесены "наклеечки".

"Это переводные татуировки, которые делаются с помощью трансферного геля, и трансфер – это просто краситель, абсолютно безопасный для человека и для животных", – сказал он.

Ветеринарный врач Михаил Шеляков в разговоре с Москвой 24 предупредил, что для кошки такие услуги могут быть чреваты аллергией и инфекцией. По этим причинам оказывать их запрещено, подчеркнул специалист.





Михаил Шеляков ветеринарный врач Краски могут быть аллергенны, возникает зуд, это прекрасно знают тату-мастера. Кроме того, есть вероятность занести инфекции. Причем у животных риск утраивается. Им не скажешь, что нужно следить за свеженанесенным рисунком, заклеивать, протирать. Кот может начать вылизывать ранку и тем самым вносить инфекцию.

"Любые ветеринарные мероприятия должны четко отвечать на два вопроса: что мы хотим и зачем? Если процедура несет пользу, то ее можно делать. А художественные татуировки для котов – это абсолютно бесполезно", – сказал эксперт.

По словам Шелякова, сейчас ветеринары даже отказываются от нанесения клейма на кожу животного, которое служит идентификатором питомца, заменяя его более безопасным и эффективным чипом.

