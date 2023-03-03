В ГД призвали включить тату на кошках в перечень калечащих животных операций

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов попросил прокуратуру организовать проверку столичной студии, где делают татуировки кошкам породы Сфинкс. Он заявил "Газете.ру", что процедура относится к жестокому обращению с животными.

"Запросы от меня уйдут и в прокуратуру, и в МВД. Такие услуги подпадают под жестокое обращение с животными, поскольку они не являются вмешательством по ветеринарным показаниям, необходимым для поддержания здоровья", – подчеркнул парламентарий.

По словам депутата, набивание татуировки животному является "дурью" и "блажью" со стороны хозяев питомцев. Он призвал владельцев "не сходить с ума".

"Это необратимая процедура, свести эту татуировку будет невозможно. Что потом будет с животными, если вдруг владельцу не понравится результат этого эксперимента, – одному Богу известно. Просто зачем на это обрекать своего питомца?" – сказал Бурматов.

Так, один из тату-мастеров из Москвы заявил, что в его студии можно будет сделать татуировку сфинксу. Он отметил, что процесс "происходит комфортно, стерильно и безопасно". Для нанесения тату кота введут под наркоз.

Ранее говорилось, что ветеринары рекомендуют обязательно вакцинировать питомцев, даже если они не выходят на улицу. Ветеринарный врач Дмитрий Кузнецов подчеркнул, что к профилактической вакцинации допускаются только клинически здоровые животные. Он также посоветовал давать питомцу полнорационный корм, влажный или сухой, разработанный для его вида и возраста.

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