У неплательщиков алиментов будут отбирать права

Фото: ИТАР-ТАСС

Служба судебных приставов Московской области инициировала законопроект, согласно которому злостного неплательщика алиментов можно будет временно лишить водительских или иных специальных прав. Это и права на управление катером, яхтой, частным самолетом, лицензия на охоту, рыбалку или хранение оружия.

Приставы считают, что введение подобного ограничения для уклоняющихся будет направленно не только на устранение данного нарушения, но и на восстановление прав несовершеннолетних, для которых алименты могут быть одним из основных источников существования.

При разработке законопроекта служба приставов опиралась на опыт зарубежных государств, где ограничение специальных прав должника является действенной мерой принуждения к исполнению обязанностей.

Новое полномочие станет действенным способом мотивации должников к исполнению своих обязательств, говорится на сайте Службы судебных приставов.