В Сети бурно отреагировали на переименование Бангкока в Крунг Тхеп Маха Накхон

В Таиланде решили сменить название столицы страны. Вместо привычного Бангкока город будут именовать как Крунг Тхеп Маха Накхон, что переводится как "Город ангелов Великая столица". Расскажем, как пользователи Сети отреагировали на труднопроизносимое название и зачем власти пошли на переименование.



Ближе к корням

О смене имени столицы объявил Королевский ученый совет Таиланда. В документе, который подготовило ведомство, указано, что могут использоваться оба названия: как Крунг Тхеп Маха Накхон, так и Бангкок. При этом переименование еще должен проверить специальный комитет.

Решение по Бангкоку стало частью проекта властей Таиланда по обновлению названий стран, территорий, административных зон и столиц. Это сделано для того, "чтобы они соответствовали текущей ситуации", объясняют в ученом совете. Бангкок все равно останется в скобках, если Крунг Тхеп Маха Накхон будет утверждено как официальное иностранное название столицы Таиланда.

Бангкок использовался в качестве официального названия с ноября 2001 года. При этом на тайском языке город всегда называли Крунг Тхеп Маха Накхон. Однако это только часть имени. Исторически его полное название звучит так: Крунг Тхеп Маха Накхон Амон Раттанакосин Махинтараюттхая Махадилок Пхоп Ноппарат Ратчатхани Буриром Удомратчанивет Махасатан Амон Пиман Аватан Сатит Саккатхаттийя Витсанукам Прасит. Оно попало в Книгу рекордов Гиннесса как самое длинное название города в мире.



"Ничего не изменится"

Руководитель Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков в беседе с Москвой 24 отметил, что в решении властей Таиланда поменять название столицы нет никакой логики.





Дмитрий Мосяков руководитель Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Сложный вопрос, зачем им это понадобилось. Бангкок – это очень раскрученное название. Возможно, им не нравится что-то с ним связанное. Если посмотреть в глобальном масштабе, Бангкок вроде бы и туристический центр, но, с другой стороны, это и преступность, и мафия, и связанные с этим сложные истории. Может быть, это попытка создать новый имидж, ребрендинг определенный.

"Есть еще такая версия. В названии Бангкок есть что-то китайское. Возможно, им нужно что-то именно тайское, более патриотичное", – предположил Мосяков.

Чтобы раскрутить новое название города в мире, властям Таиланда придется приложить немало усилий, уверен специалист.

"Понадобится куча времени и куча денег. И, главное, не видно, в чем заключается эффективность от этого решения. Ведь от того, что они переименуют Бангкок, ничего не изменится. Ощущение людей, восприятие города останется прежним", – сказал Мосяков.

Эксперт не исключил, что при смене власти в Таиланде новые руководители страны вновь могут вернуть городу основное название Бангкок. При этом, по мнению Мосякова, люди продолжат называть его Бангкоком, как бы столицу не переименовывали.



"Как теперь петь песни про Бангкок?"

В Сети уже привыкают к жизни без Бангкока. В русскоязычном интернете пользователи пытаются отточить произношение нового названия тайской столицы.

"Звучит как будто старенький "жигуль" пытаешься завезти", – веселится пользователь Twitter с ником lolo_peng.

"Ну все, теперь и тайцы будут: "Нет такого города Бангкок! Правильно – Крунг Тхеп Маха Накхон!" – пишет Sergey_Opalev.

"В аэропортах мира убрали рейсы в … (бывший Бангкок). Не хватает табло для написания нового названия аэропорта назначения", – шутит alligator_rus.





Сергей Герасичкин пользователь "ВКонтакте" Я записался на курсы по выговариванию, обещают научить за 3 месяца.

После смены названия столицы Таиланда в интернете стали фантазировать, как теперь быть с кино и музыкой, где упоминается Бангкок. Пользователи тут же ринулись корректировать название таких фильмов, как вторая часть франшизы "Мальчишник в Вегасе", которая называется "Мальчишник 2: из Вегаса в Бангкок", и "Опасный Бангкок" с Николасом Кейджем в главной роли.



"Как теперь петь песни про Бангкок: "Внутри Бангкока множество порока. Опасно день там хоть один пробыть", я себе вообще не представляю", – напомнил в Twitter о песне Сергея Минаева "Ночной патруль" пользователь rashit_s.

Вспомнили в Сети и другие сложные названия. К примеру, один из пользователей отметил, что столица Шри-Ланки называется Шри-Джаяварденепура-Котте. Туристы чаще всего называют город Котте. Другая пользовательница Сети вспомнила полное название столицы Аргентины Буэнос-Айреса: Сьюдад де ла Сантисима Тринидад Пуэрто де Нуэстра Сеньора де Санта Мария де лос Буэнос-Айрес.

При этом некоторые пользователи вообще не придали переименованию никакого значения. Один из комментаторов напомнил, что название Крунг Тхеп Маха Накхона есть даже на номерах местных автомобилей. Другие просто смирились с тем, что Бангкок решил вернуться к своему историческому наименованию.

