У столицы Таиланда появится новое официальное название

14:49
Фото: depositphotos/anekoho anekoho
Королевский ученый совет Таиланда заявил о смене официального иностранного названия столицы государства с Бангкока на Крунг Тхеп Маха Накхон.
Из заявления ведомства следует, что при этом могут использоваться оба названия. Одобрил проект об обновлении названий государств, территорий, административных зон и столиц кабинет министров. Однако отмечается, что новое название Бангкока не будет принято до тех пор, пока его не проверит специальный комитет.
Предполагается, что если Крунг Тхеп Маха Накхон станет официальным иностранным названием столицы, то Бангкок будет указан в скобках. Вместе с тем также изменены написания столиц и географические названия в ряде других государств.
Столица Таиланда всегда называлась на тайском языке Крунг Тхеп Маха Накхон, в то время как на английском столицей исторически считался Бангкок. Совет заявил об использовании Бангкока в качестве официального названия в ноябре 2001 года.
Ранее власти Таиланда отменили обязательный карантин для прибывающих в страну туристов, привитых российской вакциной от коронавируса "Спутник Лайт". Иностранцы, получившие одну дозу "Спутника Лайт", были включены в электронную систему оформления разрешений на въезд ThailandPass.
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