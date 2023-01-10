Как британцы отреагировали на скандальную автобиографию принца Гарри

10 января в Великобритании вышла автобиографическая книга принца Гарри "Запасной". В своих мемуарах герцог Сассекский рассказал о конфликтах внутри королевской семьи, признался, что пробовал наркотики и убивал людей во время военной службы. Откровения наследника вызвали бурную критику. Подробнее – в материале Москвы 24.



Драки, наркотики и убийства

Фото: AP Photo/Kin Cheung

Многие отрывки из книги просочились в СМИ незадолго до ее выхода. Одна из историй посвящена тому, как Гарри в 17 лет попробовал кокаин во время охоты, а впоследствии принимал этот наркотик еще раз.

"Я был 17-летним подростком, готовым сделать почти все что угодно, чтобы нарушить устоявшийся порядок", – написал он.

Также член королевской семьи описал, как с военного вертолета убил 25 боевиков движения Талибан (террористическая организация, запрещенная в РФ) во время своей командировки в Афганистан в 2012–2013 годах. С помощью видеокамеры он мог точно подсчитать количество убитых, заверил принц.





из книги "Запасной" И мне показалось важным не бояться этого числа. Итак, моя цифра – 25. Это не то число, которое наполняет меня удовлетворением, но оно и не смущает меня.

Рассказал герцог и о потасовке со старшим братом, произошедшей в 2019 году в Кенсингтонском дворце. Принц Уильям поднял тему скандальных публикаций в прессе, которые касались Гарри и его жены Меган Маркл: старший сын короля назвал девушку "тяжелой, грубой и резкой". Братья начали обмениваться оскорблениями, а затем Уильям применил физическую силу.





из книги "Запасной" Он схватил меня за воротник, сорвал ожерелье и повалил на пол. Я упал на собачью миску, которая треснула у меня под спиной, осколки вонзились в меня. Я пролежал там какое-то время, ошеломленный, затем встал и сказал ему, чтобы он убирался.

Гарри признался, что это была не единственная их перепалка: после похорон принца Филиппа в апреле 2021 года Уильям дважды хватал младшего брата за рубашку во время разговора. Тогда ему не понравилось, что было сказано в разговоре супругов с журналисткой Опрой Уинфри.

Перед выходом книги герцог дал несколько интервью для ТВ: в них он рассказал, что создал биографию не для того, чтобы причинить боль семье или как-то очернить августейших особ. По мнению Гарри, книга должна рассказать правду о нем самом.





принц Гарри 38 лет моя история рассказывалась столькими разными людьми с намеренным искажением – настало время вернуть себе свою историю.

Однако в тех же интервью он сравнил свою семью с насильниками и сказал, что они готовы "лечь в постель с дьяволом, чтобы реабилитировать свой имидж" в глазах прессы. Также он назвал королеву-консорта Камиллу "опасной злодейкой", которая часто "сливала" информацию в СМИ, чтобы заручиться их поддержкой.

"Заткнись, Гарри"

Фото: AP Photo/Martin Meissner

Королевская семья не делала официальных заявлений касательно книги. Однако британские СМИ заявляют, что принца уже исключили из сценария коронации его отца короля Карла III, которая пройдет в мае 2023 года.

Мемуары также вызвали бурную реакцию общественности, чаще всего негативную. О книге высказались журналисты, политики, бизнесмены, военные и простые британцы. Герцога обвиняют в излишних жалобах, преувеличении и предательстве своей семьи.

Газета The Telegraph написала, что "детали сплетен забавны, но в основе мемуаров лежит отчаянно грустная история о мальчике, который никогда не оправится от потери матери".

Полковник Тим Коллинс заметил, что Великобритания отправила свои войска в Афганистан, чтобы защищать законное правительство страны и народ, а не убивать людей.





Тим Коллинс полковник Армия всегда принимала его в свою семью, вне зависимости от того, что происходило до этого. Сейчас он предал это доверие точно таким же способом, как он предал свою родную семью.

Генерал-майор Джонатан Шоу посчитал, что слова об убийстве были вдохновлены "жаждой наживы своей пиар-команды".

Королевский биограф Роберт Лейси отметил, что скандальные откровения принца больше характеризуют его самого, чем королевскую семью. "Личные разоблачения отражаются очень плохо на их источнике – и именно так на это отреагирует британская публика", – добавил биограф.

В свою очередь, в британских соцсетях набирает популярность хештег #shutupHarry ("заткнись, Гарри". – Прим. ред.), под которым пользователи делятся своим мнением об откровениях герцога.

Например, юзер под ником Amira опубликовала фото Гарри с женой Меган с подписью: "Первая женщина в истории, превратившая принца в лягушку".

пользователь UwU Он даже не представляет, как плохо он выглядит каждый раз, когда открывает рот.

"Он считает, что его семья в заговоре с таблоидами, Чарльз – любящий, но некомпетентный отец, Камилла – злая мачеха, которая долго шла к тому, чтобы стать королевой. Уилл – хулиган-соперник, а британские СМИ убили его мать и вынудили его и Меган бежать из Великобритании в страхе", – считает пользователь boo.radly18. По его мнению, сам Гарри говорит, что у каждой истории две стороны, однако настаивает, что его версия – "безукоризненная правда".

Другие же в большинстве своем сравнивают герцога с маленькой принцессой, ведущей личный дневник.