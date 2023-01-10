Как британцы отреагировали на скандальную автобиографию принца Гарри

10 января в Великобритании вышла автобиографическая книга принца Гарри "Запасной". В своих мемуарах герцог Сассекский рассказал о конфликтах внутри королевской семьи, признался, что пробовал наркотики и убивал людей во время военной службы. Откровения наследника вызвали бурную критику. Подробнее – в материале Москвы 24.
Драки, наркотики и убийства
Многие отрывки из книги просочились в СМИ незадолго до ее выхода. Одна из историй посвящена тому, как Гарри в 17 лет попробовал кокаин во время охоты, а впоследствии принимал этот наркотик еще раз.
"Я был 17-летним подростком, готовым сделать почти все что угодно, чтобы нарушить устоявшийся порядок", – написал он.
Также член королевской семьи описал, как с военного вертолета убил 25 боевиков движения Талибан (террористическая организация, запрещенная в РФ) во время своей командировки в Афганистан в 2012–2013 годах. С помощью видеокамеры он мог точно подсчитать количество убитых, заверил принц.
Рассказал герцог и о потасовке со старшим братом, произошедшей в 2019 году в Кенсингтонском дворце. Принц Уильям поднял тему скандальных публикаций в прессе, которые касались Гарри и его жены Меган Маркл: старший сын короля назвал девушку "тяжелой, грубой и резкой". Братья начали обмениваться оскорблениями, а затем Уильям применил физическую силу.
Гарри признался, что это была не единственная их перепалка: после похорон принца Филиппа в апреле 2021 года Уильям дважды хватал младшего брата за рубашку во время разговора. Тогда ему не понравилось, что было сказано в разговоре супругов с журналисткой Опрой Уинфри.
Перед выходом книги герцог дал несколько интервью для ТВ: в них он рассказал, что создал биографию не для того, чтобы причинить боль семье или как-то очернить августейших особ. По мнению Гарри, книга должна рассказать правду о нем самом.
Однако в тех же интервью он сравнил свою семью с насильниками и сказал, что они готовы "лечь в постель с дьяволом, чтобы реабилитировать свой имидж" в глазах прессы. Также он назвал королеву-консорта Камиллу "опасной злодейкой", которая часто "сливала" информацию в СМИ, чтобы заручиться их поддержкой.
"Заткнись, Гарри"
Королевская семья не делала официальных заявлений касательно книги. Однако британские СМИ заявляют, что принца уже исключили из сценария коронации его отца короля Карла III, которая пройдет в мае 2023 года.
Мемуары также вызвали бурную реакцию общественности, чаще всего негативную. О книге высказались журналисты, политики, бизнесмены, военные и простые британцы. Герцога обвиняют в излишних жалобах, преувеличении и предательстве своей семьи.
Газета The Telegraph написала, что "детали сплетен забавны, но в основе мемуаров лежит отчаянно грустная история о мальчике, который никогда не оправится от потери матери".
Полковник Тим Коллинс заметил, что Великобритания отправила свои войска в Афганистан, чтобы защищать законное правительство страны и народ, а не убивать людей.
Генерал-майор Джонатан Шоу посчитал, что слова об убийстве были вдохновлены "жаждой наживы своей пиар-команды".
Королевский биограф Роберт Лейси отметил, что скандальные откровения принца больше характеризуют его самого, чем королевскую семью. "Личные разоблачения отражаются очень плохо на их источнике – и именно так на это отреагирует британская публика", – добавил биограф.
В свою очередь, в британских соцсетях набирает популярность хештег #shutupHarry ("заткнись, Гарри". – Прим. ред.), под которым пользователи делятся своим мнением об откровениях герцога.
Например, юзер под ником Amira опубликовала фото Гарри с женой Меган с подписью: "Первая женщина в истории, превратившая принца в лягушку".
"Он считает, что его семья в заговоре с таблоидами, Чарльз – любящий, но некомпетентный отец, Камилла – злая мачеха, которая долго шла к тому, чтобы стать королевой. Уилл – хулиган-соперник, а британские СМИ убили его мать и вынудили его и Меган бежать из Великобритании в страхе", – считает пользователь boo.radly18. По его мнению, сам Гарри говорит, что у каждой истории две стороны, однако настаивает, что его версия – "безукоризненная правда".
Другие же в большинстве своем сравнивают герцога с маленькой принцессой, ведущей личный дневник.