В "Уголке дедушки Дурова" отметят 60-летие худрука театра Юрия Дурова

Юрий Юрьевич Дуров. Фото: ugolokdurova.ru

Юрий Юрьевич Дуров, цирковой артист, художественный руководитель театра "Уголок дедушки Дурова", отмечает 11 октября юбилей. Народному артисту России исполняется 60 лет.

15 октября в "Уголке дедушки Дурова" по этому поводу устроят юбилейный вечер под названием "60+". В 17.00 здесь соберутся известные персоны, политики и артисты театра.

Гостям покажут номера с животными, которые планируется включить в новый спектакль "Необыкновенное путешествие". Премьера этой постановки намечена в театре на ноябрь.

Юрий Юрьевич родился в Тбилиси, где его родители, народный артист СССР Юрий Владимирович Дуров и народная артистка Узбекистана Лола Ходжаева, были на гастролях. Впервые на манеж он вышел уже в шестилетнем возрасте.

Первыми питомцами Дурова стали молодой слон, шимпанзе и собака-математик. За годы работы в цирке он превратился в мультидрессировщика: выходил на манеж с зебрами и кенгуру, голубями и медведями, лисами и попугаями.

Дуров учился цирковому искусству у Карандаша, Юрия Никулина, Игоря Кио и других мастеров.

После смерти отца, в 1971 году, Юрий Юрьевич продолжил показывать фамильные номера с животными. Затем он создал новый цирковой аттракцион, в котором впервые в истории российского цирка показал на арене жирафа.

Кроме того, именно Юрий Юрьевич поставил несколько уникальных трюков с морскими львами и номер "Гепарды на свободе", в котором два хищника работают на арене без клетки, поводков и ошейников. Повторить этот номер пока никому больше не удалось.

В 2007 году Юрий Юрьевич стал режиссером-постановщиком в "Уголке дедушки Дурова". В 2008 году он был назначен худруком театра.