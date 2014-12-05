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Москва 24

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Общество

05 декабря 2014, 16:40

По московским меркам: Древнейшая метеостанция города

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Сетевое издание M24.ru и сервис 2ГИС объединились в рамках проекта "По московским меркам", чтобы регулярно делиться с вами самыми занятными цифрами и фактами о Москве. Гуляя по какому парку, можно одновременно осмотреть 900 скульптур? Самый большой океанариум - где он? Какие пруды хранят память о Смутном времени? Об этом и многом другом читайте в наших материалах "По московским меркам".


У природы нет плохой погоды, но все же лучше знать, чего ожидать от завтрашнего дня. Для этого и существуют метеорологические комплексы. Старейшей станцией столицы, положившей начало истории наблюдений за погодой в Москве, считается метеообсерватория имени В.А. Михельсона. Она находится в Северном административном округе на территории Российского государственного аграрного университета имени К.А. Тимирязева.

Где в Москве построят новые метеостанции

Первые отсчеты по метеорологическим пробам были проведены 136 лет назад профессором кафедры земледелия А.А. Фадеевым, работавшим в Петровской сельскохозяйственной академии. Станция была названа в честь выдающегося физика - профессора академии Владимира Александровича Михельсона, который внес огромный вклад в ее развитие и возглавлял учреждение с 1894-го по 1927 год. В начале 20-х годов прошлого века метеообсерватория была одним из немногих центров, где наблюдения проходили на постоянной основе. Это позволяло анализировать и прогнозировать погодные условия. Так, в конце 1920 года Владимир Александрович сообщил Наркомзему о возможной засухе. Этот взволновавший общество прогноз, как известно, сбылся.

"Москва гид": Капризы московской погоды

Что интересно, система наблюдений, заложенная во времена основания метеостанции, неизменно функционирует и в настоящее время по согласованию с Гидрометеорологической службой страны. Программа включает в себя измерение показателей температуры воздуха и почвы, атмосферного давления, солнечного сияния, влажности воздуха, направления и скорости ветра, а также проведение регистрации осадков и параметров снежного покрова. Сегодня метеообсерватории присвоен статус памятника истории, науки и культуры города Москвы.

Фото: ТАСС/В.Смирнов

Говоря об истории наблюдения за погодой в мировом масштабе, стоит отдельно остановиться на старейшей горной метеообсерватории в мире. Этот признанный рекордсмен находится в Баварии, в 60 километрах от Мюнхена. Исследования здесь проводят с 1781 года. Помимо собственно погодных условий на станции измеряют уровень озона, аэрозоля и малых газов.

Сюжет: По московским меркам: город в цифрах и фактах

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