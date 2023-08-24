В Альянсе турагентств рассказали, на какие направления ждать скидки в сентябре

Крупные туроператоры предлагают горящие туры в Турцию с вылетом в конце августа за 60 тысяч на двоих, сообщили в АТОР. Разбираемся, куда еще можно отправиться в ближайшее время с большой скидкой.



От 60 тысяч

По данным систем бронирования, цены на туры в Турцию с вылетом в ближайшие дни упали на 40–60%, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Например, оператор FUN&SUN предлагает скидку в 61% на недельный тур в Кемер в трехзвездочном отеле по системе "все включено". Это обойдется путешественникам в 60,1 тысячи рублей на двоих.

PEGAS Touristik организует недельный тур в Мармарис с вылетом 25 августа за 69,8 тысячи на двоих в трехзвездочном отеле. Скидка на него составляет 42% от начальной стоимости.

Недельный тур по системе "все включено" за 68 тысяч рублей на двоих в турецкий Бельдиби с вылетом 24 августа предлагает оператор ANEX.

У "Интуриста" в продаже тоже появился недельный тур на двоих в Кемер по системе "все включено". Цена – от 60,5 тысячи рублей (вылет 25 августа).



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Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В сентябре у туристов также будет шанс воспользоваться горящими турами в Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты и на Кубу. Однако важно понимать, что такие скидки – это тенденция одного-двух дней, рассказал Москве 24 вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.





Алексан Мкртчян вице-президент Альянса туристических агентств Текущие скидки на Турцию – это разовое явление, никакого массового снижения стоимости нет. Туры массово подешевеют только в конце сентября – начале октября, когда закончится бархатный сезон. В начале осени там достаточно комфортная погода и никто не будет делать большие скидки.

"Думаю, что сейчас операторы просто распродают остатки. Не стоит ждать, что тенденция продлится до конца лета и начала осени", – подчеркнул эксперт.

По его словам, в ближайшем будущем горящие предложения могут возникнуть на те направления, куда есть много рейсов, – это Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты и Куба.

"Теоретически купить туда горящий тур можно будет, но только в сентябре. В октябре в этих странах уже начинается активный сезон. Так что сентябрь – последний шанс сэкономить, и нужно мониторить предложения. Их, как правило, публикуют буквально на день, и нужно будет успевать", – подчеркнул Алексан Мкртчян.

По его словам, скидки на эти три направления могут достигать до 40% и, если повезет, туристы смогут найти путевки на неделю от 70 тысяч рублей на человека.