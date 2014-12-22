Туры из регионов в столицу стали предлагать на 50% больше турагентств

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Число турагентств, предлагающих туры из регионов в Москву, увеличилось на 50% в 2014 году, сообщил председатель комитета по туризму и гостиничному хозяйству столицы Сергей Шпилько на координационном совете по туризму при правительстве Москвы.

"В условиях кризиса те мероприятия, которые были проведены, позволили усилить позиции на внутреннем российском рынке. За последние три года мы приняли в столице около 3 тысяч турагентств и журналистов, регулярно комитет проводит презентации туристической Москвы по 30-40 крупным городам России", - приводит слова Шпилько Агентство "Москва".

Глава Москомтуризма подчеркнул, что в настоящее время необходимо учиться грамотно продвигать российский туристический продукт.

"Если говорить про будущий год, то на первый план выходит тема продвижения туристической Москвы. Это не дорогостоящие, но креативные рекламные кампании", - сказал он.

Шпилько также рассказал, что снижение турпотока в столицу к концу 2014 году составим 7%.

"Число международных прибытий с 2011 по 2013 год увеличилось на 1,6 миллиона (или на 41%), численность размещенных лиц в гостиницах – на 1,2 миллиона (30%), количество ночевок в гостиницах – на 3 миллиона (25%), доходы гостиниц – на 12,3 миллиарда рублей (33%). Ситуация изменилась в связи с напряженной политической ситуацией, из-за негативного позиционирования России за рубежом в 2014 году. По результатам года падение туристического международного потока через аэропорты составит 7%", - рассказал Шпилько.

По его словам, падение турпотока в столицу продолжится и в 2015 году, оно может составить до 9% по сравнению с 2013 годом.

"С 2016 года начнется значительный их рост с учетом отложенного спроса у иностранцев и проведением в столице в 2017 году Кубка конфедераций и в 2018 году чемпионата мира по футболу", - подчеркнул глава комитета. По прогнозам Москомтуризма, в 2018 году столицу могут посетить 7,8 миллиона человек.

Он отметил также, что продолжает расти доля приезжих из стран СНГ, при этом, доминирует трудовая миграция. "В следующем году, по нашим прогнозам, эта тенденция пойдет на снижение", - заключил Шпилько.

В ноябре сообщалось, что число россиян, которые предпочитают отдыхать внутри страны, в 2014 году увеличилось на 25-30% по сравнению с результатами прошлого года. Кроме того, сейчас наблюдается и сокращение въездного туризма в Россию.

Ранее Сергей Шпилько рассказал, что снижение числа туристов, приезжающих в Россию из США и Европы, компенсируется ростом количества гостей из Юго-Восточной Азии и стран, у которых с Россией установлен безвизовый режим.

"У нас падение приема туристов из США на 12% по итогам первого полугодия, из Великобритании и Франции на 1% и из Германии на 7% - в значительной степени компенсируется ростом прибытия гостей из стран Юго-Восточной Азии, и особенно из безвизовых стран. Турция выросла на 9% в первом полугодии, Южная Корея, ставшая безвизовой - вообще на 42%, Китай - на 13%", - заявил Шпилько.