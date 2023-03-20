Цель поездки – бизнес: эксперты объяснили ажиотажный спрос на визы в Китай

Визовые центры фиксируют ажиотажный спрос на деловые и туристические визы в Китай. Разбираемся, с чем может быть связан интерес к этому направлению и насколько сложно получить документ гражданам РФ.



Бизнес смотрит на Восток

Власти Китая объявили о возобновлении выдачи всех видов виз 15 марта. Это вызвало ажиотажный спрос – все свободные окна на подачу туристических документов закончились через два дня.

По данным на 20 марта, ближайшая свободная дата на выдачу турвизы в столице – 30 мая, отметил в разговоре с Москвой 24 руководитель визового агентства Homevisa Павел Агешин. В свою очередь, замруководителя визово-миграционного отдела Continent Express Юлия Отвагина рассказала "Коммерсанту", что с деловыми поездками проще – документы в этом случае принимают два раза в неделю: за это время подается около 400 заявлений, уточнила она.

По словам представителей сферы, именно бизнес-визы пользуются наибольшей популярностью. Эксперты полагают, что это связано с желанием предпринимателей посетить Кантонскую ярмарку, которая пройдет в Гуанчжоу с 15 апреля по 5 мая. Другие считают, что причина – ориентация российского предпринимательства на Восток.

Руководитель отдела визовой поддержки "Аэроклуба" Алина Проценко уточнила, что за бизнес-документами в основном обращаются специалисты из торговой, строительной, добывающей и обрабатывающей сфер. Высокий спрос наблюдается и у представителей IT-компаний, добавила управляющий директор корпоративного бизнеса "Випсервиса" Галина Полищук.



Проще, чем шенген

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава визового агентства Павел Агешин подтвердил Москве 24 ажиотажный спрос на деловые визы в Китай.





Павел Агешин руководитель визового агентства Homevisa Я думаю, это связано с тем, что западные страны закрылись для россиян и теперь российские предприниматели смотрят в сторону Азии. Сейчас пользуется популярностью не только Китай, но и Япония, Корея, а также Таиланд, Индонезия, Сингапур. По шенгенским направлениям заявителей стало меньше, а Азия набирает обороты.

По словам эксперта, заявители должны иметь обязательное основание для поездки, например приглашение от встречающей стороны. Сейчас самые частые цели визита – заключить сделку, договор, посетить бизнес-конференцию, форум, выставку.

"В целом остальные требования не изменились. Китайская виза достаточно простая в получении по сравнению с шенгенской и стоит дешевле", – отметил специалист.

Ранее также стало известно, что Россия готовит соглашения об упрощенном визовом режиме с шестью странами: Индией, Сирией, Индонезией, Анголой, Вьетнамом и Филиппинами.