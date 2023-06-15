Пляжи ждут: где комфортнее всего отдыхать на море в июне

Июнь – отличное время, чтобы открыть пляжный сезон. На популярных курортах еще нет изнуряющей жары. При этом имеется неплохой выбор горящих туров, стоимость которых не ударит по карману. Рассказываем, на каких курортах сегодня можно загорать и купаться.



Абхазия

Главный плюс отдыха в Абхазии – здесь очень недорого. Правда, если дело не касается пакетных туров, особенно по системе "все включено". Такая услуга там не особенно популярна, и редкие отели, которые ее предоставляют, стоят неоправданно дорого.

Также многие туристы говорят, что над сервисом в Абхазии еще нужно поработать. Однако все компенсирует идеальная погода (комфортные +21 в море и до +25 на воздухе) и потрясающе красивая природа: озеро Рица, горы, пещеры и пляжи.

Как добраться и сколько стоит: прямой перелет до Сочи в июне стоит от 11,5 тысячи рублей туда и обратно. Далее примерно два часа автобусом до Абхазии. Стоимость билета – от 582 до 806 рублей в одну сторону в зависимости от города. Рейсы отправляются с ж/д вокзала и из аэропорта. Цены на недельные пакетные туры начинаются от 29,9 тысячи на двоих. В стоимость входит перелет плюс автобус в обе стороны и проживание в маленьком номере скромного отеля с общей душевой.



Турция



Купаться в Турции можно даже в мае. В июне же тут полноценный пляжный сезон – море прогревается до 25 градусов. Удобство в том, что из России в Турцию есть прямые рейсы. И бонус – в июне здесь сезон вкуснейшей недорогой клубники.

Если у туриста есть действующий многократный шенген, отсюда легко прокатиться в Грецию. Паромы уходят туда из Фетхие, Бодрума, Олюдениза и некоторых других городов. Несколько часов – и вы уже отдыхаете на греческих островах.

Как добраться и сколько стоит: в Турцию по-прежнему выгоднее покупать пакетный тур. Неделя в Алании или Мармарисе неподалеку от пляжа обойдется от 67 тысяч рублей на двоих. В эту сумму входит перелет туда и обратно и проживание в трехзвездочном отеле. Иногда может повезти, и за эти деньги удастся получить завтраки или даже заселение в гостинице более высокого уровня.



Болгария

Долететь до местных курортов получится только с пересадкой, но туристические визы страна выдает. Погода бывает переменчивой: идут дожди, но купаться уже можно. Температура воды в море достигает 20 градусов, сильной жары пока еще нет.

Когда погода не позволяет отдохнуть на пляже, время можно посвятить прогулкам по местным красотам. Например, отправиться в природный парк Странджа, где в июне проходит фестиваль нестинарства – национальных танцев на раскаленных углях.

Как добраться и сколько стоит: добраться до Софии можно с пересадкой в Стамбуле или Ереване. Перелет обойдется от 39 тысяч рублей туда и обратно. Долететь до Бургаса получится только с двумя пересадками. Цена билетов – от 47 тысяч в обе стороны. Примерно в ту же сумму обойдется рейс до Варны.

Цены на недельные туры начинаются от 172 тысяч на двоих. За эти деньги турист получает перелет туда и обратно и проживание в трехзвездочном отеле.



Тунис

В июне здесь уже настоящее жаркое лето. В зависимости от курорта температура воздуха варьируется от 23 до 29 градусов, а воды – от 21 до 24. Кстати, на острове Джерба всегда жарче, чем на материке. В море в это время года могут быть высокие волны, но для некоторых туристов это даже плюс.

Как добраться и сколько стоит: прямых регулярных перелетов в Тунис нет. Но есть чартеры, которые билетные агрегаторы иногда комбинируют с обычными рейсами. Добраться можно с пересадкой в Стамбуле. Стоимость билетов начинается от 58 тысяч рублей в обе стороны.

Цены на недельные туры стартуют от 200 тысяч на двоих. В стоимость входит перелет туда и обратно, проживание в четырехзвездочном отеле и завтраки. Если доплатить еще около 7 тысяч, можно рассчитывать на сервис "все включено".

