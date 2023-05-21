Транзит паромом и однократные визы: как отдохнуть в Греции летом 2023 года

Турпоток из России в Грецию этим летом может существенно вырасти. Чтобы тур вышел подешевле, для путешественников разрабатывают альтернативные маршруты. Сколько будет стоить отдых в Греции и как до нее добраться – в материале Москвы 24.

Новые маршруты

Турпоток из России в Грецию переживает не лучшие времена. По официальным данным, в 2022 году сюда на отдых из РФ приехали чуть более 36 тысяч путешественников – в 16 раз меньше по сравнению с допандемийными временами. В первую очередь это связано с "закрытым" небом для российских самолетов, сложностями с получением шенгенской визы, нестабильным курсом евро и, как следствие, существенным ростом цен.

Однако туроператоры уже отмечают рост интереса к отдыху в Греции и параллельно ищут варианты, как снизить стоимость туров. Одной из них стала логистическая схема "самолет плюс паром". Этот вариант маршрута значительно упрощает и удешевляет переезд. Паромы для туристов пустили еще в феврале 2022 года, и в этом сезоне такой возможностью воспользовался российский туристический рынок.

Уже сегодня можно отправиться на Крит с одной пересадкой в Анталье, также готовятся маршруты в Салоники и Родос через Ереван, на острова Кос и Родос через Бодрум и Мармарис соответственно. Поездка на пароме в одну сторону займет от 30 минут до 2 часов в зависимости от направления.

Еще один недорогой вариант – летняя полетная программа турецкой чартерной авиакомпании Southwind. Рейсы будут отправляться из Антальи в аэропорт города Ираклион по вторникам и пятницам каждую неделю с 26 мая по 27 октября. Из Москвы до Турции, в свою очередь, также можно добраться на борту Soutwind или любым другим удобным рейсом.

Сравнительно низкие цены на перелеты предполагают некоторые ограничения. Например, по багажу, самый бюджетный вариант включает в себя ручную кладь весом до 10 килограммов. Стыковки у рейсов довольно удобные: по дороге из Москвы в Анталье придется провести около восьми часов, а по дороге обратно – всего 2,5. Прямых перелетов из России в Грецию сейчас нет.

Правила въезда

Въезд в Грецию для туристов открыт, все ковидные ограничения в стране сняты. Сертификат о вакцинации и результаты ПЦР-теста не требуются, однако в транспорте все еще могут попросить надеть маску.

Перед поездкой необходимо оформить шенгенскую визу. Список документов стандартный, никаких новых требований нет: бронирование жилья и авиабилетов (и то и другое – необязательно предоплаченное), справка с работы с указанием зарплаты и/или выписка с банковского счета с движением средств за три месяца.

Сбор составляет 80 евро, если оформлять шенген в визовом центре, придется оплатить еще один сервисный сбор в 3 060 рублей. Ажиотажа там нет, свободные окна на подачу документов можно найти практически в любой день. Срок рассмотрения заявления – от 15 рабочих дней, однако туристы говорят, что на деле все происходит намного быстрее. Большинство получает свой паспорт обратно в течение трех-пяти дней, если не возникает исключительных случаев.

Также путешественники говорят, что, если все документы в порядке, отказы во въезде у греков – большая редкость. При этом на длительную мультивизу лучше не рассчитывать. Сейчас, как правило, оформляют однократные визы под даты поездки или же многократные, но с коротким сроком действия, которого обычно хватает только на одну поездку.

Кроме того, нужно учесть, что карты "МИР" в Греции не работают. Самый надежный вариант – везти с собой наличные деньги в евро.

Цена вопроса

С появлением новой логистической схемы с паромами и летней полетной программой отдых в Греции стал бюджетнее. К примеру, горящий тур на остров Крит с пересадкой в Анталье (далее паромом – или рейсами Southwind) на три дня на двоих обойдется от 53 тысяч рублей. Жить путешественники будут в трехзвездочном отеле с завтраками.

Поездка на Крит летом на неделю с заселением в трехзвездочную гостиницу будет стоить от 140 тысяч рублей на двоих с завтраками и от 154 тысяч с опцией "все включено". Семь дней на острове в четырехзвездочном отеле обойдется на двоих от 160 тысяч, а "все включено" – от 170. Отдохнуть неделю с комфортом в пятизвездочной гостинице с "все включено" будет стоить от 192 тысяч рублей на двоих.

