5 причин москвичу пользоваться картой CityPass

Карточка Russia CityPass была разработана в первую очередь для туристов, которые хотят недорого и быстро познакомиться с двумя столицами. Но и москвичам она пригодится, есть в ней много всего полезного. Как культурно и не только отдохнуть с помощью карты CityPass, читайте в материале портала Москва 24.



1. Посмотреть страну во время чемпионата мира по футболу

Карта рассчитана на разное количество дней, отсчет времени ее работы начинается с первого прохода. Дальше нужно спешить, ведь только в одной карте Moscow CityPass включено более 40 площадок.

Пока система работает в Москве и Санкт-Петербурге. Но в 2018 году туристическая карта Russia CityPass станет единым билетом по достопримечательностям и в других городах. Следующая очередь самого западного региона – Kaliningrad CityPass.

Фото: пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев/ТАСС

Помимо уже включенных в программу музеев, дворцов, смотровых площадок, а также туров на двухэтажных автобусах, морских и речных круизов по карте будут доступны скидки в гостиницах, ресторанах, такси и сувенирных магазинах. Продаваться карты будут в точках, где выдадут паспорт болельщика, и туристических центрах.

2. На выходные в Питер за 3 тысячи рублей

За два дня с картой CityPass в Санкт-Петербурге уже сейчас можно посетить 20 музеев − от Исаакиевского собора до Музея советских игровых автоматов.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Петербургская карта обойдется в 3,3 тысячи рублей. Кроме билетов на выставки в эту цену входят экскурсии на двухэтажном автобусе и речном трамвае, а также трансфер на скоростном катере "Метеор" до красивейшего места на окраине города – Петергофа. Кроме того, владельцам предоставят скидки более чем в 20 городских кафе и барах.

3. Без очереди в музеи и аквариум

Очереди вновь становятся хорошей московской традицией. Стоять приходится практически за всем − от новых iPhone до выставки Ван Гога. Карта CityPass позволяет этого не делать.

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

В Кремле, соборе Василия Блаженного, Центре искусств и “Москвариуме” можно просто предъявить карту в специальной кассе или на входе и сразу проходить. Всего в стоимость московской карты (от 2900 за один день до 6900 за пять дней) входит проход в 43 столичных музея и четыре экскурсии, включая прогулку на теплоходе-ледоколе по Москве-реке, красном двухэтажном автобусе и посещение подземного музея-парка "Зарядье". Такая же система прохода без очереди будет в городах, принимающих чемпионат в 2018 году.

4. Комплименты от поваров и бесплатные напитки в барах

Фото: ТАСС/Игорь Кубединов

Карта CityPass – это не только культурный досуг, но и скидки и угощения в кафе и барах. Например, в Blacksmith Irish Pub нальют бесплатную кружку любого пива, а в ресторане "Турандот" угостят ванильно-манговым кремом с сорбетом “Киви − зеленое яблоко”, а из общего счета вычтут от 10 до 20% стоимости. Такие скидки и подарки ждут посетителей 20 кафе, ресторанов и баров города. Если купить карту в этом году, скидки будут действовать до конца 2018 года.

5. Безлимитная SIM-карта и аэроэкспресс

В комплекте с самой картой прилагаются путеводитель по достопримечательностям города, географическая карта с указанием всех объектов, участвующих в проекте, и SIM-карта с безлимитными звонками и интернетом на 24 часа. Кроме того, при онлайн-покупке карты можно докупить сразу билет на аэроэкспресс за 470 рублей. Билет в виде ваучера с QR-кодом достаточно приложить к турникету и пройти на поезд.

Фото: depositphotos/arkusha

А клиентам Сбербанка при покупке карты CityPass вернут 10% от стоимости бонусами "Спасибо". Для этого нужно приобрести ее на сайте "Спасибо от Сбербанка.Путешествия".