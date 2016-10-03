Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября 2016, 14:23

Туризм

Благодаря картам Moscow CityPass Третьяковку сможет посетить больше иностранцев

Считыватели карт Moscow CityPass планируется установить в Третьяковской галерее до конца года. Это будет сделано для того, чтобы привлечь в музей как можно больше иностранных посетителей, доля которых сейчас не превышает 10%. Об этом сообщает "Интерфакс – Туризм" со ссылкой на директора Третьяковки Земфиру Трегулову.

CityPass – это единая международная туристическая карта, с помощью которой ее обладатель может единожды бесплатно посетить ту или иную достопримечательность, интегрированную в эту систему, а также получить скидки у партнеров программы (например, в кафе, экскурсионных бюро, сувенирных магазинах и так далее). Эти карты пользуются большим спросом во многих исторических и культурных центрах мира, а в нашей стране получили активное развитие только в этом году. По картам Russia CityPass, Moscow CityPass и Saint Petersburg CityPass достопримечательности уже посетило более 10 тысяч иностранных туристов.

По словам директора Russia CityPass Александра Митяева, в Третьяковской галерее планируется поставить бесконтактные считыватели, чтобы в музей можно было пройти без очереди, минуя кассы.

иностранные туристы Государственная Третьяковская Галерея маршруты и гиды

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика