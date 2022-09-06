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Туризм

06 сентября, 19:04

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В РСТ предложили дополнить программу туристического кешбэка для Дальнего Востока

"Богатый регион". Какой кешбэк можно получить за поездку на Дальний Восток
туризмрегионы

Максимальную сумму туристического кешбэка для путешествий на Дальний Восток при бронировании напрямую в гостинице могут могут увеличить до 40%. Такое предложение озвучили в Ростуризме. Разбираемся, привлечет ли это россиян на Дальний Восток и что посмотреть в регионе.

Поддержка Дальнего Востока

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Максимальный кешбэк для путешествий на Дальний Восток при бронировании напрямую в гостинице следует изменить с 40 тысяч рублей на 40% от стоимости бронирования. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Мы предварительно проанализировали: при принятии решения о том, чтобы продолжать такую отдельную меру поддержки для Дальнего Востока в рамках туристического кешбэка нам, видимо, нужно будет все же не до 40 тысяч рублей увеличивать предельный кешбэк, а до 40%. Это нам позволит увеличить средний возврат, который сегодня не вырос.
Зарина Догузова
руководитель Ростуризма

С 25 августа в РФ стартовал осенний этап программы туристического кешбэка. Отправиться в путешествие по программе можно в любой регион страны. Для возмещения части средств за поездку следует приобрести тур до 10 сентября. Отправиться в путешествие можно с 1 октября до 25 декабря 2022 года, а в случае круиза – с 1 сентября и до окончания навигации.

По условиям программы турпродукт следует оплатить картой "Мир", а длительность поездки должна быть не менее трех ночей и четырех дней. Возврат средств составит 20%, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк поступит на карту автоматически в течение пяти дней после оплаты.

Применительно к Дальнему Востоку в этом сезоне действует повышенный кешбэк – вернут 20%, но не более 40 тысяч рублей. Деньги можно получить, только если путешественник напрямую забронирует проживание на сайте дальневосточного отеля или санатория, которые участвуют в программе.

Глава Ростуризма рассказала, что по России с 25 августа туров с кешбэком продано почти на семь миллиардов рублей. По ее словам, возврат средств путешественникам составил около 1,5 миллиарда рублей. Она спрогнозировала, что турпоток на Дальний Восток в этом году восстановится до показателей 2019 года. Более того, может даже превысить его уровень.

Фото: depositphotos/tosher

Расширить на всю стоимость тура?

Российский союз туриндустрии (РСТ) поддерживает идею увеличить лимит кешбэка для путешествий на Дальний Восток до 40% от стоимости бронирования. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент организации Юрий Барзыкин. Более того, повышенный вариант программы нужно распространить не только на бронирование гостиниц в регионе, но на всю стоимость тура, полагает эксперт.

Сейчас на Дальний Восток идет возмещение до 40 тысяч рублей только на средства размещения, а лимит кешбэка на комплексный тур с перелетом по-прежнему ограничен 20 тысячами рублей, как в остальных регионах страны. А зачастую больше половины стоимости путешествия на Дальний Восток уходит на перелет.
Юрий Барзыкин
вице-президент Российского союза туриндустрии

Привлекательность Дальнего Востока для массового туризма снижена из-за удаленности региона от европейской части России, отмечает Барзыкин. Также негативным фактором являются приоритеты российских путешественников, которые предпочитают отдыхать на юге страны. "Более половины российских пользователей программы кешбэка бронируют туры на юг России", – подчеркнул вице-президент РСТ.

В свою очередь, исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова перечислила Москве 24 основные достопримечательности Дальнего Востока, ради которых стоит посетить этот регион.

Дальний Восток – богатый регион с точки зрения туристических брендов. Здесь находится самое глубокое озеро в мире – Байкал, вулканы и гейзеры Камчатки, Ленские столбы Якутии, белые медведи острова Врангеля и киты Чукотки, горнолыжный курорт Южно-Сахалинска и онсэны Курильских островов.
Наталия Осипова
исполнительный директор Альянса туристических агентств

"Не стоит забывать про морской отдых на побережье Приморского края, древнюю нанайскую деревню Сикачи-Алян Хабаровского края, Кульдурский минеральный источник Еврейской автономной области и космодром Восточный Амурской области или Чарские пески Забайкальского края", – уточнила специалист.

По ее словам, на Дальнем Востоке потенциально можно развивать все виды туризма. Сейчас наибольшей популярностью в регионе пользуются лечебно-оздоровительный и экологический варианты отдыха, уточнила эксперт. "Также спросом пользуются культурно-познавательный туризм с возрастающим интересом к этническим праздникам и круизный туризм", – добавила Осипова.

Кроме того, среди путешественников на Дальнем Востоке особенно популярен горнолыжный туризм, заключила она.

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Носатов Иван

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