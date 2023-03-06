Отдых без препятствий: какие новые страны могут стать безвизовыми для россиян

У россиян может появиться возможность посещать 11 новых стран без виз и еще шесть по упрощенному визовому режиму. Соответствующие соглашения уже готовятся, заявили в министерстве иностранных дел РФ. Рассказываем, какие они затрагивают направления и во сколько обойдется отдых.



Новые возможности

Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов заявил, что российская сторона готовит соглашения, которые на взаимной основе упростят визовый режим с шестью странами. В частности, россияне без лишних трудностей смогут посещать Индию, Сирию, Индонезию, Вьетнам, Анголу и Филиппины.

Ранее Иванов рассказал, что Россия также готовит соглашения об отмене виз с 11 странами. Речь идет про Гаити, Мексику, Тринидад и Тобаго, Бахрейн, Саудовскую Аравию, Оман, Замбию, Багамы, Малайзию, Барбадос и Кувейт. Отмечается, что документы сейчас находятся на различных стадиях проработки.





Евгений Иванов статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Следует понимать, что процесс согласования такого рода международных договоров – это "улица с двусторонним движением", и темпы выхода на подписание в равной степени зависят как от нас, так и от наших партнеров.

Как только удастся решить все вопросы и договориться, МИД РФ проинформирует граждан, подчеркнул Иванов.

До этого сообщалось, что между РФ и Китаем было возобновлено соглашение, позволяющее совершать групповые туристические поездки без виз. Договор временно приостановили из-за пандемии. Документ предполагает, что организованные группы туристов от пяти до 50 человек могут посещать страну-соседа без визы по спискам и до 15 дней пребывать на ее территории.



Обеспечить турпоток

Из списка стран, которые могут стать безвизовыми для россиян, особенно привлекательны для отдыхающих Оман, Бахрейн и Саудовская Аравия. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент АТОР по выездному туризму Артур Мурадян. "С Оманом и Бахрейном есть прямое авиасообщение. В среднем ценник на отдых начинается где-то от 120 тысяч рублей на двоих. Они находятся примерно в одном ценовом сегменте по нижнему бюджету", – объяснил эксперт.





Артур Мурадян вице-президент АТОР В Омане богатые экскурсионные программы, это страна с большой культурой... Бахрейн – закрытое островное государство, но там есть тематические мероприятия, например, в прошлые выходные прошла "Формула-1". Многие сейчас используют Оман и Бахрейн как транзитные хабы для путешествий по миру.

В Саудовской Аравии также пользуется популярностью экскурсионный туризм, отметил специалист. "Там большие планы по строительству туристических объектов... Впоследствии страна планируют конкурировать по зимнему потоку с ОАЭ", – уточнил Мурадян.

В свою очередь, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил Москве 24, что среди шести стран, с которыми визовое взаимодействие может упроститься, для россиян интереснее всего Индия, Индонезия и Вьетнам. "Для наших туристов интересны Вьетнам и Индонезия. До пандемии эти страны пользовались заслуженным спросом, по ним есть сформированные турпродукты... Там развиты пляжный и экскурсионный, а также культурно-познавательный туризм", – говорит эксперт.

Главный фактор по каждому направлению – наличие прямых рейсов или удобных транзитных, время в пути и стоимость перелета, заявили опрошенные Москвой 24 эксперты. Сейчас с озвученными МИД странами прямого сообщения практически нет, подчеркнул Горин. От него же зависит и цена тура. Например, во Вьетнам и Индонезию можно улететь в среднем за 200–250 тысяч рублей на двоих на неделю, уточнил вице-президент РСТ.

Специалисты также сошлись во мнении, что главное для туротрасли после объявления МИД о работе над новыми соглашениями – возможность приезда в Россию иностранных туристов. Упрощение и отмена визового режима будут стимулировать поток отдыхающих из других стран, подытожил Горин.

