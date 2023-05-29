Юрист объяснил, что грозит за поездки с ребенком на одном электросамокате

В Москве заметили женщину, которая решила прокатиться по проезжей части на самокате вместе с маленьким ребенком. В соцсетях ее поведение вызывало бурные обсуждения и критику. При этом подобные случаи происходят не впервые. Выясняем, какое наказание может грозить взрослым, которые ездят на самокатах вместе с детьми.



"Забрать, пока не угробила"

В соцсетях вызвало бурное обсуждение видео из столицы, на котором запечатлена женщина на электросамокате вместе с маленьким ребенком на оживленной проезжей части. Предположительно, ее заметили в районе Соколиная Гора. На кадрах видно, как самокатчица разворачивается и едет с ветерком, ребенок стоит спереди. Пользователи в соцсетях осудили поведение женщины. Одни призывают: "Забрать ребенка, пока не угробила". Другие отмечают: "Думать будет, когда штраф получит". Третьи считают, что только "больные люди" могут так поступать.





Наталия комментатор Как водитель с 27-летним стажем могу подтвердить, что люди на электродевайсах – угроза всем участникам дорожного движения. Я за права, номера, ОСАГО и штрафы.

Подобные случаи не являются единичными. В Красноярском крае в городе Минусинске 26 мая автомобилист сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 20-летнего парня, который не только не спешился, но еще и ехал на одном электросамокате с 11-летним ребенком. Об этом сообщили в краевом отделении ГИБДД. По данным местных СМИ, самокатчика и его юного пассажира доставили в больницу.

В России с 1 марта 2023 года действуют новые ПДД, по которым регламентируется управления электросамокатами, гироскутерами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). В частности пользователей таких девайсов разделили на три категории. Первая – дети младше 7 лет. Им можно кататься только в сопровождении взрослых на тротуарах, пешеходных и велопешеходных дорожках (на стороне движения пешеходов) и в пределах пешеходных зон.

Вторая категория – дети от 7 до 14 лет. Им разрешено кататься по тем же территориям, но уже без сопровождения старших. К третьей группе относятся граждане старше 14 лет, которым в том числе можно пользоваться правым краем проезжей части, где установлено ограничение по скорости до 60 километров в час. Вместе с тем по новым правилам ПДД кататься на одном электросамокате вдвоем запрещено.



Штрафные санкции

Фото: "Агентство Москва"/Андрей Никеричев

За перевозку на самокате пассажиров грозит штраф 800 рублей. Об этом ранее напоминали в пресс-службе Дептранса столицы. При этом автоюрист Лев Воропаев в беседе с Москвой 24 заявил, что в случае с ребенком действует специальная норма.





Лев Воропаев автоюрист За нарушение правил перевозки детей предусмотрен штраф 3 000 рублей. Если, катаясь на электросамокате, взрослый и ребенок попадут в аварию и последний получит травмы, то водителя СИМ накажут. Ответственность по наказаниям есть разная.

В частности, взрослый может получить штраф в размере 1–1,5 тысячи рублей за причинение по неосторожности легкого или среднего вреда здоровью ребенку.

"Когда у электросамоката двигатель мощностью больше 250 Ватт, устройство могут относить к мопеду, тогда его водитель будет наказан штрафом от 2 500 до 5 000 рублей либо лишением прав на срок от года, если речь про легкий вред здоровью", – добавил Воропаев.

При нанесении вреда здоровью средней тяжести водителя самоката оштрафуют на сумму от 10 до 25 тысяч рублей либо лишат прав на срок 1,5–2 года, а за тяжкие увечья уже грозит уголовная ответственность, уточнил юрист.

Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предложил убрать электросамокаты с городских улиц и оставить их только в частных поселках и парках. Свою позицию сенатор объяснил тем, что с участием СИМ много аварий.

