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Какие дорожные ограничения ждут москвичей 28–29 мая

Благотворительный забег и Кубок России: какие улицы перекроют в Москве 28–29 мая
транспортгород

В ближайшую субботу, 28 мая, в столице пройдет благотворительный массовый забег, из-за чего некоторые улицы в центре города будут недоступны для автомобилистов. Также в выходные планируются перекрытия в районе стадиона "Лужники" и в Троицке. Подробнее об этих и других дорожных ограничениях – в нашем материале.

"Бегущие сердца"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

28 мая в Москве состоится благотворительный забег "Бегущие сердца". Спортсмены и любители стартуют от Васильевского Спуска и пробегут три дистанции: 1, 5 и 10 километров. В связи с этим перекроют некоторые центральные улицы города.

В частности, с 12:00 27 мая до 16:00 28-го водители не смогут проехать по Москворецкой улице – от Москворецкой набережной до Варварки. Также временные ограничения на движение будут введены на Москворецком мосту и площади Васильевский Спуск – с 20:00 27 мая до 16:00 28-го.

Кроме того, 28 мая (с 08:00 до 15:00) будут перекрыты следующие участки дорог:

  • Болотная улица;
  • Болотная площадь;
  • боковой проезд улицы Серафимовича (в сторону Софийской набережной);
  • Софийская набережная (от Большого Каменного моста до Раушской);
  • Раушская набережная (от Софийской до Космодамианской);
  • Космодамианская набережная (в районе Большого Устьинского моста);
  • Лубочный переулок;
  • улица Балчуг;
  • Садовническая улица (от Большого Устьинского до улицы Балчуг);
  • Большой Устьинский и его боковые проезды.

Фото: transport.mos.ru

К тому же с 09:00 до 15:00 для движения транспорта будут закрыты:

  • Москворецкая набережная;
  • Кремлевская (от Москворецкой набережной до Боровицкой площади);
  • Устьинская (от Москворецкой набережной до Яузской улицы);
  • Малый Устьинский мост;
  • Котельническая набережная (от Малого Устьинского до Гончарной набережной);
  • Гончарная набережная (от Котельнической до Гончарного проезда);
  • Устьинский проезд (от Большого Устьинского до Яузской улицы);
  • Ильинка (от Красной площади до Ветошного переулка);
  • Варварка;
  • Китайгородский проезд;
  • Старая площадь;
  • Подгорская набережная (от Котельнической набережной до Яузской улицы).

С полуночи 28 мая и до окончания мероприятия на перекрытых участках нельзя будет припарковаться.

Финал Кубка России по футболу

Фото: transport.mos.ru

29 мая на стадионе "Лужники" пройдет финал Кубка России по футболу: за трофей будут бороться две столичные команды – "Спартак" и "Динамо". В связи с этим возле большой спортивной арены введут ограничения в движении транспорта.

С 18:00 до окончания мероприятия будут перекрыты Проектируемый проезд № 2309 (от Усачева до Доватора), улица Савельева (от Усачева до Доватора), непосредственно улица Доватора (от Хамовнического Вала до 1-й Фрунзенской) и улица 10-летия Октября (от Усачева до Доватора).

Также в это время будет закрыто движение на участках:

  • улица 3-я Фрунзенская (от Доватора до Ефремова);
  • улица Ефремова (от 3-й Фрунзенской до Трубецкой);
  • улица Трубецкая (от Ефремова до Комсомольского проспекта);
  • дублер Комсомольского проспекта (от переулка Хользунова до дома 20, строения 1 по Комсомольскому проспекту).

С 00:01 28 мая до окончания матча в районе введенных ограничений будет недоступна парковка.

Праздник в Троицке

Фото: transport.mos.ru

28 мая в Троицке будут отмечать День городского округа. В связи с проведением праздничных мероприятий движение на Центральной улице и прилегающих к ней дорогах будет ограничено. С 10:00 до 10:30 будет недоступна улица Пушковых (от Школьной до Центральной). Саму Центральную (от Пушковых до дома 1 по Сиреневому бульвару) закроют с 10:30 до 11:30.

Вечером, с 21:50 до 22:20, автомобилисты не смогут проехать по Физической улице (от кругового пересечения с Физической и Центральной улицами до Калужского шоссе), Солнечной (от дома 4 до кругового пересечения с Физической и Центральной улицами) и самой Центральной (от дома 26 до кругового пересечения с Физической).

Строительные работы

Фото: transport.mos.ru

На участке улицы Маршала Прошлякова на северо-западе Москвы ограничили проезд с 25 мая по 14 октября. Дорожные затруднения могут наблюдаться на участке от дома 20, строения 12 до дома 28. Движение будет осуществляться по одной полосе в каждую сторону, проезжую часть оборудуют за счет временных расширений и ликвидации парковочного пространства. Ограничения связаны с проведением работ по строительству инженерных сетей.

Фото: transport.mos.ru

Подобные работы будут проходить также на западе столицы. По этой причине с 25 мая до 29 августа ограничено движение транспорта на участке Новорублевской от дома 3 до дома 15, корпуса 1.

Фото: transport.mos.ru

С 26 по 29 мая закрыт съезд с Осташковской (в сторону центра) на внутреннюю сторону МКАД. Там будут проходить строительные работы.

Фото: transport.mos.ru

То же касается и участка Северо-Западной хорды в сторону улицы Боженко (в районе владения 43, строения 2 на Ивана Франко). Здесь из-за строительных работ движения не будет по двум полосам до 25 августа. Для удобства проезда на проезжей части изменят разметку.

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Федотов Анатолий

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