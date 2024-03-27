В Дептрансе назвали самые необычные вещи, которые забывали в транспорте Москвы

Складу забытых вещей столичного транспорта исполнился 71 год. Благодаря этому сервису горожанам удалось вернуть тысячи предметов, случайно оставленных в вагонах и на станциях. Рассказываем, как работает проект и что необычного забывали пассажиры.

Жуки и посох Деда Мороза

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В марте 2024 года Складу забытых вещей столичного метро исполнился 71 год, рассказали в столичном Дептрансе. Благодаря этому сервису горожане могут вернуть случайно оставленные в вагонах и на станциях предметы. Причем нередко бывают случаи, когда горожане забывают очень необычные вещи: картины, манекены, концертные костюмы и даже свадебные платья.



Максим Ликсутов руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Склад забытых вещей – один из первых и востребованных сервисов Московского метрополитена. В 2023 году сотрудники складов вернули пассажирам более 12 тысяч оставленных в метро предметов, а с начала 2024 года – уже больше 2,1 тысячи вещей.

В 2019 году одними из самых необычных стали кассовый аппарат, бутафорский меч и перуанский ударный музыкальный инструмент кахон. В 2020-м кто-то из пассажиров оставил несколько килограммов гречки, а во время новогодних каникул в 2021 году на складе оказался спальный мешок, шуба и посох Деда Мороза, скрипка, а также гармонь.

На майских праздниках в 2022 году москвичи забыли увлажнитель воздуха, пюпитр, укулеле, жалюзи, весла и сосновые шишки. В августе того же года один из пассажиров забыл на станции метро "Китай-город" контейнеры с божьими коровками. Обычно животных отправляют со склада в приют, но хозяин быстро спохватился и забрал жуков домой, объяснив, что он коллекционирует конкретный вид.

"Ни одна божья коровка во время событий не пострадала", – подчеркнули тогда в Дептрансе.

В свою очередь, в 2023 году в список потеряшек попала банка с живым тарантулом. Эта история тоже завершилась благополучно: хозяин нашелся через пару часов. А в марте того же года на склад поступила плюшевая игрушка "гусь-обнимусь" почти два метра высотой.

Как все работает

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Если пассажир обнаружил забытую кем-то вещь на станции, в вестибюле, в вагоне поезда метро, МЦК или МЦД, необходимо сообщить об этом дежурному по станции. Специалист в присутствии сотрудника УВД проведет опись содержимого, занесет данные в специальный бланк. Далее забытый предмет вместе с бланком передадут на склад, где содержимое проверят еще раз на соответствие со списком.

Информацию о забытых предметах можно получить ежедневно с 08:00 до 20:00 по телефонам +7 (495) 539-54-54 или 3210 (с мобильного телефона). Чтобы получить забытый предмет обратно, необходимо предъявить паспорт и заполнить заявление (важная деталь: вещи хранятся на складе в течение шести месяцев).

Склады находятся на станциях метро:

"Черкизовская"

"Котельники"

"Деловой центр"

Также подчеркивается, что личные документы (паспорт, полис, водительские права, студенческий билет и так далее), найденные в метро или на МЦК, на склад не поступают, а сразу передаются в полицию.