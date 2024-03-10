Работники стоек "Живое общение" помогли пассажирам более 110 тыс раз с начала года

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Специалисты, работающие на стойках "Живое общение" в столичном метро, помогли пассажирам свыше 110 тысяч раз в этом году. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Он напомнил, что эти стойки начали открывать более девяти лет назад. Ликсутов отметил, что иногда специалистам задавали необычные вопросы: "А у вас тут подарки раздают?", "Вы панд еще продаете?", "Девушка, подскажите, вы не знаете путь к сердцу мужчины?".

"Сотрудники стоек "Живое общение" всегда готовы помочь пассажирам найти нужный адрес на карте города или построить маршрут. Обращайтесь к ним с вопросами, а также если хотите приобрести сувенирную продукцию", – добавил он.

По его словам, за январь и февраль этого года специалисты помогли более 110 тысяч раз – на 30% больше, чем за это же время в 2023 году.

Сейчас в метро Москвы работают свыше 30 стоек, а еще одна – на автовокзале Центральный. Помощь консультантов можно получить с 08:00 до 20:00.

Ранее в метро появились тактильные напольные указатели для слабовидящих и незрячих пассажиров. Ликсутов объяснил, что они нужны для обозначения безопасных путей следования, а также начала маршрутов и изменения направления движения.

Они уже есть на станциях "Третьяковская" Калужско-Рижской и Калининской линии, на "Рижской" Калужско-Рижской линии, на "Комсомольской" Кольцевой линии и на "Боровицкой" Серпуховско-Тимирязевской.



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