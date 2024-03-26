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26 марта, 12:01

Транспорт

Свыше 2,1 тыс забытых в метро Москвы предметов вернули пассажирам с начала года

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Более 2,1 тысячи забытых в столичном метро предметов вернули пассажирам с начала этого года. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Как уточнил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, 20 марта сервису исполнился 71 год. По его словам, склад забытых вещей является одним из первых и востребованных сервисов метрополитена Москвы. Благодаря ему к владельцам вернулись манекены, концертный костюм, картины, свадебные платья.

В материале уточнили, что в прошлом году сотрудники складов вернули пассажирам более 12 тысяч оставленных в метро предметов. Качество обслуживания пассажиров продолжают повышать по поручению Сергея Собянина, заключил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что каждый месяц приложением "Метро Москвы" пользуются 2 миллиона пассажиров. Сервис помогает пополнить баланс "Тройки", выбрать самый свободный вагон метро в режиме онлайн, оставить заявку сотрудникам Центра обеспечения мобильности пассажиров и многое другое.

В начале марта стало известно, что специалисты, работающие на стойках "Живое общение" в столичном метро, помогли пассажирам свыше 110 тысяч раз в этом году. Ликсутов напомнил, что стойки начали открывать более девяти лет назад.

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