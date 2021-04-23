Какие улицы перекроют в Москве в ближайшие выходные

В предстоящие выходные улицы Москвы ждет ряд ограничений. Большинство из них связано с перемещением военной техники для парада Победы, а также транспортным обеспечением столичных кладбищ в Вербное воскресенье. Подробнее о том, какие улицы перекроют и как их объехать, читайте в нашем материале.



Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Подготовка к параду Победы

В ночь с 23 на 24 апреля в столице пройдет перемещение военной техники, которая будет участвовать в параде Победы на Красной площади. Технику перегонят из подмосковного полигона Алабино на временную площадку на улице Нижние Мнёвники.



В составе механизированной колонны пройдут бронетранспортеры "Бумеранг", бронированные автомобили "Тайфун", боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3, пусковые установки ракетного комплекса "Ярс", зенитного ракетного комплекса С-400 и ракетного комплекса "Искандер-М".





В связи с этим движение по ряду столичных улиц будет ограничено.

Так, с 22:00 23 апреля до 02:00 24 апреля перекроют парадную площадку Алабино, движение по Московскому малому кольцу (А107) по внутренней стороне МКАД – от Минского до Рублевского шоссе, по Рублевскому шоссе, Осенней улице, Крылатской улице и улице Нижние Мнёвники (встречная полоса).



Также с 04:00 до 07:00 24 апреля будут перекрыты 1-й, 2-й и 3-й Силикатный проезды, Звенигородское шоссе – в сторону улицы Мнёвники по встречной полосе, проспект Маршала Жукова – от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения, улица Народного Ополчения – от улицы Мнёвники до Карамышевской набережной по встречной полосе, Карамышевский мост – в сторону улицы Мнёвники, улица Крылатская – от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники, улица Нижние Мнёвники – от Крылатской улицы до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники.

Отмечается, что движение на всех перечисленных улицах будет открываться по мере прохождения военной колонны.

Кроме того, с 00:01 23 апреля по 06:00 25 апреля запретят остановку и стоянку транспортных средств на следующих участках: Крылатская улица – от Осенней улицы до улицы Нижние Мнёвники, Осенняя улица – от Рублевского шоссе до Крылатской улицы.



Ограничения в Подмосковье

Из-за подготовки к параду Победы движение ограничат и в Подмосковье.

В период с 22:00 23 апреля до 02:00 24 апреля возможны временные ограничения движения транспорта на участке Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) от пересечения с М3 "Украина" до съезда на трассу М1 "Беларусь", а также на самом Минском шоссе в сторону столицы – от развязки с ЦКАД до границы с Москвой.

Вербное воскресенье

25 апреля движение в столице будет осложнено в связи с христианским праздником – Вербным воскресеньем. Потоки автомобилей скорректируют в связи с обеспечением транспортного обслуживания кладбищ.



Так, 25 апреля с 06:00 до 16:00 полностью перекроют следующие участки дорог: Рузскую улицу – от улицы Покрышкина до улицы Коштоянца, а также Боровское и Востряковское шоссе – от Никулинской улицы до Озерной улицы, Проектируемый проезд № 84 – от улицы Адмирала Корнилова до Подмосковной улицы, Проектируемый проезд № 35 – от улицы Адмирала Корнилова до Хованского кладбища, Подмосковную улицу – от Проектируемого проезда № 84 до Проектируемого проезда № 35,дублер Каширского шоссе – от Шипиловской до Ясеневой улицы, Суздальскую улицу – от Городецкой улицы до Николо-Архангельского проезда, улицу Галины Вишневской – от Суздальской улицы до Салтыковской улицы, Вешняковскую улицу – от площади Амилкара Кабрала до улицы Красный Казанец, Молодцовский проезд и путепровод через Симферопольское шоссе – от Типографской улицы до Щербинского кладбища.



С 06:00 до 17:00 перекроют Фестивальную улицу – от Ленинградского шоссе до Смольной улицы, проезд Стратонавтов – от Волоколамского проезда до Тушинской площади.



Также с 06:00 до 16:00 25 апреля будет действовать запрет на стоянку и парковку на Волоколамском проезде – от Волоколамского шоссе до проезда Стратонавтов, на Проектируемом проезде № 5492 – от Фомичевой до Планерной улицы. Ограничение будет действовать на дорогах во всех направлениях.