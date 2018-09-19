"Тройка" к празднику: какие тематические карты появились в этом году

В этом году транспортной карте "Тройка" исполнилось пять лет. За это время карточка меняла свой внешний вид десятки раз, напоминая пассажирам о знаковых событиях в городе. О том, какие тематические карты выпустили в этом году, читайте в материале портала Москва 24.

Начало Большой кольцевой линии

Также специальные карты "Тройка" выпустили к открытию первого участка Большой кольцевой линии (БКЛ) подземки. Карты с изображением станций "Петровский парк, "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр" начали продавать 26 февраля, и в первый же день все они были раскуплены. Особенно востребованными оказались транспортные карты с изображением станции "ЦСКА". Поэтому метро выпустило дополнительный тираж в 10 тысяч такой "Тройки".

8 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

К Международному женскому дню столичная подземка выпустила праздничные брелоки тиражом тысяча штук. На красном фоне был изображен букет цветов, рядом с которым находилась цифра 8. Кроме того, на нем был нарисован логотип карты "Тройка".

Три новых станции "салатовой" ветки

Фото: пресс-служба московского метрополитена

22 марта на севере столицы открыли сразу три станции метро Люблинской линии: "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская". К этому событию метрополитен выпустил ограниченную серию тематических карт "Тройка" с их изображением. Три новых станции в будни используют около 53 тысяч пассажиров, также их открытие позволило разгрузить станцию "Петровско-Разумовскую" на 40 процентов.

Праздник метро

Более 30 тысяч карт "Тройка", посвященных 83-летию Московского метрополитена, выпустили для пассажиров 15 мая. Тематические карты выполнены в красном цвете, на них изображены вагоны типа "А", 81–717 и поезд "Москва", представляющие разные эпохи подземки.

Электродепо "Лихоборы"

Фото: пресс-служба московского метрополитена

Новое электродепо "Лихоборы" Люблинско-Дмитровской линии метрополитена открылось 11 июня. К открытию в кассы метро поступили пять тысяч "Троек" со снимком депо с одного ракурса и пять тысяч – с другого. Купить проездной можно было на станциях "Лихоборы", "Селигерская", "Окружная" и "Петровско-Разумовская".

Сталинградская битва

22 июня, в день годовщины начала Великой Отечественной войны, в кассах столичной подземки появился ограниченный тираж транспортной карты "Тройка" к 75-летию Сталинградской битвы. На тематической карте изображена медаль "За оборону Сталинграда" на фоне георгиевской ленты и даты "1943−2018". Тираж ограниченной серии "Троек" составил тысячу экземпляров.

Чемпионат мира

В этом году впервые чемпионат мира по футболу прошел в России. К этому спортивному событию Москва выпустила в продажу 100 тысяч тематических карт "Тройка". Из-за высокого спроса среди болельщиков, создали дополнительный тираж еще в 10 тысяч карт особого дизайна, которые также быстро разобрали пассажиры. Они оформлены в цветах российского триколора с символическим изображением гола.

"Аэроэкспресс"

Фото: пресс-служба московского метрополитена

2 июля в кассах поездов "Аэроэкспресс" появились фирменные брелоки с функционалом карты "Тройка". Брелоки были красного цвета и выполнены в фирменном дизайне – с логотипами "Аэроэкспресс" и "Тройки". С помощью такого брелока пассажиры могут оплатить поездку на аэроэкспрессе, приложив его к считывателю на турникете.

День московского транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В этом году столица второй раз отметила День московского транспорта, и метро просто не могло не выпустить тематическую карту "Тройка" по случаю такого знакового события. На лицевой стороне праздничной "Тройки" изображен трамвай нового поколения "Витязь-М" в панораме городских улиц. День московского транспорта в этом году отметили 14 июля.

Полосатая "Тройка"

К Международному Дню тигра – 29 июля – выпустили карту "Тройка" с новым дизайном. На лицевой стороне карты изображен затаившийся в траве амурский тигр. На оборотной – характерные для животного черно-оранжевые полосы. Этот хищник занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу России.

Юбилей Парка Горького

12 августа Парку Горького исполнилось 90 лет. В кассах станции метро "Парк культуры" Кольцевой линии можно было купить юбилейную транспортную карту с логотипом "go парк горького". Цифры 9 и 0 превратились в призыв и девиз этого лета – английский глагол go ("идти" – М24). Проездной билет оформлен в двух цветах: с одной стороны – в лавандовом, с другой – в бирюзовом. Всего тираж юбилейных карт составил 10 тысяч экземпляров.

Сразу семь новых станций

Фото: пресс-служба московского метрополитена

А 30 августа к открытию семи станций Солнцевской линии ("Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка") также выпустили коллекционные лимитированные "Тройки" с дизайном каждой из новых станций метро. Новая "Тройка" разошлась тиражом 70 тысяч экземпляров.

День города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Также к 1 сентября в кассах появились праздничные транспортные карты ко Дню города. Десять тысяч карт "Тройка" выполнили с надписью "Москва 871", а ниже − "8-9 сентября День города" на темно-синем фоне. "Тройку" также украсил рисунок в виде скрещенных прямоугольников − символика Дня города.

Благотворительный концерт

Фото: пресс-служба московского метрополитена

6 сентября в Москве прошел благотворительный концерт "7 жизней". В мероприятии приняли участие известные артисты, музыканты и блогеры. Сред них Мот, Feduk, Елена Темникова и Саша T-Killah. В преддверии этого события в кассы метро поступило 50 тысяч карт "Тройка" желтого цвета с изображением артистов и участников мероприятия. Всего выпустили по 13 видов праздничных проездных.

МЦК – 2 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

10 сентября в продажу поступили транспортные карты "Тройка" с дизайном в честь двухлетия Московского центрального кольца (МЦК). На лицевой стороне изображен поезд "Ласточка", следующий по МЦК мимо комплекса "Москва-Сити". На карту также нанесена надпись: "2 года Московскому центральному кольцу". Тематические проездные выпустили тиражом четыре тысячи экземпляров. За время работы МЦК перевезло более 222 миллионов пассажиров.

Юбилей "МосТрансПроект"

Фото: ГБУ "МосТрансПроект"

Совсем недавно в московском метро появились карты "Тройка" с изображением трансформеров, которые превращаются в автобус, трамвай и поезд. Новые проездные выпустили в честь 70-летия проектного института "МосТрансПроект". Во втором варианте дизайна на карте изображен проект участка Варшавского шоссе. Приобрести необычный проездной можно на платформах кольцевой линии и на станции "Чистые пруды".