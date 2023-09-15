Москвичам рассказали о дорожных ограничениях 16–17 сентября

16 и 17 сентября в Москве изменится движение на ряде улиц. Это связано с проведением Московского марафона и ремонтными работами. Кроме того, некоторые маршруты скорректируют в связи с открытием новых станций метро. Подробности – в материале Москвы 24.

Перекрытия

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17 сентября некоторые столичные улицы перекроют в связи с проведением Московского марафона. Ограничения будут вводить с 07:00 и до 17:00 на следующих участках:

на Лужнецкой, Новодевичьей, Саввинской, Ростовской, Смоленской, Раушской, Берниковской, Николоямской, Костомаровской, Полуярославской, Серебрянической, Москворецкой, Котельнической, Гончарной, Краснохолмской, Кремлевской, Пречистенской и Фрунзенской набережных;

на участках улиц Лужники, Смоленской, Крымский Вал, Коровий Вал, Большой Ордынки, Балчуг, Яузской, Тверской, Моховой и Охотный Ряд;

в Октябрьском тоннеле и на Смоленском, Новинском, Зубовском, Яузском, Покровском, Чистопрудном, Сретенском, Рождественском, Петровском, Страстном, Тверском бульварах;

на Крымском, Малом Москворецком, Большом Устьинском, Астаховском, Костомаровском мостах и в Лубочном, Костомаровском, Большом Путинковском переулках;

в Садовническом, Устьинском, Театральном, Китайгородском проездах, а также на Лубянской, Новой и Старой площадях.

Кроме того, 17 сентября с 00:01 до конца мероприятия будет запрещена парковка на следующих улицах:



Лужнецкая набережная;

Саввинская набережная;

Новинский бульвар;

Тверская;

Страстной бульвар;

Чистопрудный бульвар;

Краснохолмская набережная;

Садовое кольцо;

Фрунзенская набережная.

Транспорт

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Для проведения марафона в центре и на западе столицы изменят ряд автобусных маршрутов. Меры продлятся с 06:20 до конца мероприятия.

Некоторые маршруты будут временно укорочены. К примеру, м5 поедет от стадиона "Лужники" до станции метро "Кропоткинская" вместо "Достоевской", а е10 – от "Теплого Стана" до Болотной площади вместо "Китай-города". Также короче станут такие маршруты, как е30 (от 4-го микрорайона Митина до Белорусского вокзала вместо "Китай-города"), м53 (от ВДНХ до Самотечной площади вместо станции метро "Трубная") и е70 (от 138-го квартала Выхина до метро "Таганская" вместо "Китай-города"). Всего подобные ограничения коснутся почти 20 маршрутов.

Часть столичных автобусов поедут по измененным направлениям. В частности, маршрут 51 у метро "Таганская" развернется через Таганскую площадь, а с511 вместо метро "Краснопресненская" поедет по Садовому кольцу до станции "Маяковская". Маршрут с755 и вовсе не будет работать до 15:40, после чего путь в сторону станции МЦК и МЦД-2 Новохохловская пройдет через Хамовнический Вал вместо Фрунзенской и Лужнецкой набережных. Полный список изменений доступен по ссылке.

Корректировки в работе транспорта связаны не только с проведением марафона. С 16 сентября часть маршрутов будет изменена или объединена в связи с открытием участка "Селигерская" – "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии метро. Также с субботы перестанет работать автобус п46, который вводили на время ремонта филиалов поликлиники № 46. Маршрут больше не нужен, так как все работы в медучреждении закончены.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кроме того, с 16 сентября по выходным трамвайный маршрут 17 временно не будет ходить в Медведкове. Это связано с ремонтом путей на проспекте Мира и Енисейской улице. Вместо трамваев пассажиров будет перевозить автобус 017 от ВДНХ (главный вход) до остановки "Медведково". В Останкине можно будет поехать на маршрутах 11 и 25.

Также продолжается ремонт путей на шоссе Энтузиастов. Из-за этого с 16 сентября по выходным трамваи 36 и 46 поедут по измененным маршрутам. Трамвай 37 и вовсе не будет работать. Вместо них запустят автобус 037 от метро "Авиамоторная" до МЦД Новогиреево. По будням все перечисленные трамваи будут ходить по обычным маршрутам.

Более подробно об этих и других изменениях можно прочитать в специальном разделе на Едином транспортном портале.