Как агрегаторы будут следить за режимом работы водителей

Агрегаторы такси начали обмениваться информацией о работе водителей. В первую очередь технология позволит проследить за тем, чтобы таксисты не перерабатывали в течение дня. Пока система тестируется в закрытом режиме. Выясняем, обезопасит ли она перевозки, а также сократит ли количество аварий с участием такси.

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Режим работы под контролем

Сервисы такси "Везет", "Ситимобил" и "Яндекс.Такси" начали тестировать систему обмена данными о работе водителей в закрытом режиме. Компаниями разработан технический протокол, согласно которому мониторинг будет вестись по всей стране и в режиме реального времени. Вскоре система заработает по всей России, а пока ее тестируют в Москве, Подмосковье и Ярославле.

"Как только технология пройдет все этапы тестирования и финальной настройки, компании начнут ограничивать доступ к получению заказов для тех водителей, которые суммарно слишком долго работают на линии", – пояснили в пресс-службе "Яндекса".



В России по закону рабочее время за рулем не может превышать девяти часов. При этом время работы может быть увеличено до десяти часов, но не более двух раз в неделю.

В России по закону рабочее время за рулем не может превышать девяти часов. При этом время работы может быть увеличено до десяти часов, но не более двух раз в неделю.

Руководство компаний уверено в том, что обмен данными снизит риски, связанные с усталостью, и повысит безопасность перевозок по всей России. При этом агрегаторы, участвующие в эксперименте, не исключили, что после полноценного запуска системы у пользователей сервисов, вероятно, может появиться возможность видеть, сколько часов отработал водитель.

Агрегаторы такси начали обмениваться данными о водителях

"Когда технология будет полностью протестирована и будет работать в штатном режиме, тогда мы сможем посмотреть, что в нее мы можем добавить", – пояснили Москве 24 в пресс-службе "Яндекс.Такси".



31 марта на Третьем транспортном кольце 25-летний таксист Хусейн Гугаев

31 марта на Третьем транспортном кольце 25-летний таксист Хусейн Гугаев сбил инспектора ДПС , который оформлял ДТП. Правоохранителя доставили в больницу, его состояние оценивается как тяжелое. Впоследствии выяснилось, что Гугаев был лишен водительских прав в 2017 году за вождение в состоянии алкогольного опьянения. При этом он работал сразу с тремя агрегаторами. К 1 апреля полицейские проверили более 11 тысяч московских таксистов. Из них 18 водителей находились в розыске, они задержаны. Кроме того, в рамках рейдов удалось раскрыть более 40 преступлений, совершенных водителями такси.

Пассажир имеет право знать?

Глава комитета по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Богдан Коношенко рассказал Москве 24, что основной причиной ДТП с участием такси, как правило, является неконтролируемый режим работы водителей.

"Если даже кто-то из агрегаторов видит, что на данный момент водитель отработал больше положенных часов, и отключает его, то водитель может переключиться на другого агрегатора, который не видит переработки", – пояснил эксперт.



Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев



Богдан Коношенко глава комитета МТПП Для этого и создается некая база данных, где будет все видно. Если водитель отработал у одного агрегатора шесть часов, то, когда он будет подключаться к другому агрегатору, компания увидит, что рабочий день таксиста подходит к концу.

Пока нет единой базы данных, юридически пассажир практически не защищен, добавил Коношенко. В случае, если таксист засыпает за рулем, с жалобами на происходящее приходится обращаться к агрегатору. "Пассажир имеет право в случае сомнений потребовать от агрегатора предоставить количество часов, которые проработал водитель. Но ответ – на усмотрение агрегатора: может предоставлять, а может отказаться. К тому же пока в лучшем случае он знает, сколько таксист отработал у него, а не у других", – рассказывает эксперт.

А ведь информация о количестве отработанных таксистом часов для пассажиров будет совсем не лишней, подчеркивает Коношенко. "Пользователю важно знать, что его везет легальный перевозчик, время работы которого контролируется агрегатором. Информация о том, сколько конкретно часов работал водитель, может быть также открыта пользователям, в этом нет какой-то трудности", – полагает он.

В свою очередь, председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков отметил, что, помимо всего, нужно еще контролировать то, какой именно водитель работает в конкретном такси.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Во-первых, у нас не только агрегаторы работают на рынке такси, но и таксомоторные компании, принимающие заказ, их тоже в эту систему нужно включить. Во-вторых, необходима идентификация по биометрическим данным, что именно этот водитель работает в машине", – рассказывает он.





Кирилл Янков председатель Союза пассажиров России Возможно, таксисты перерабатывают не только из-за того, что к разным агрегаторам подключаются, но и водитель в машине может быть совсем другой, не тот, который указан в системе.

При этом Янков подчеркнул, что если пассажир сомневается в водителе, то лучше прервать поездку и вызвать другую машину. О ситуации следует заявить агрегатору или перевозчику через службу поддержки, даже если таксист доехал до места назначения.

"Нужно сказать о том, что поездка была опасной. Они уже должны принять меры к этому водителю. Даже если деньги за поездку спишутся, то это будет дешевле, чем потом попасть в ДТП. А сам агрегатор может вернуть деньги, например, бонусами на следующую поездку", – рассказывает Янков.

В свою очередь, Коношенко пояснил, что в случае поступления жалобы на водителя агрегатор отстраняет его от заказов для разбирательства. Если после него ситуация будет повторяться, таксиста просто заблокируют. Но пока новая система слежения не заработает, для водителя это не приговор: он может пойти работать к другому агрегатору.

