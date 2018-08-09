Такси в Москве: от нелегального извоза к цивилизованному рынку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Такси в Москве пользуется большой популярностью. Особенно удобно добираться на этом виде транспорта в аэропорты и на вокзалы, в плохую погоду или же поздним вечером. Благодаря стараниям столичного правительства в последние годы растет как число пассажиров, так и число таксомоторных компаний.

Возрождение цивилизованных перевозок такси

Возрождение и развитие таксомоторной отрасли – один из приоритетов политики правительства Москвы в транспортной сфере.

В 2010 году в столице работало только 7,5 тысячи легальных такси. При этом реальная потребность в перевозках была намного выше и удовлетворялась, в основном, за счет нелегального извоза. В 2011 году после принятия закона, урегулировавшего вопросы деятельности такси, столичные власти упростили процедуру выдачи разрешений на таксомоторные перевозки. На сегодня в столице постоянно работает около 72 тыс. легальных таксистов. ¶

С тех пор разрешения выдаются бесплатно и действуют в течение пяти лет на территории Москвы и Московской области. С июля 2013 года разрешения выдаются исключительно на такси желтого цвета кузова, а с апреля 2014-ого заявления на выдачу разрешений принимаются только в электронном виде.

Появится лично нужно уже лишь при получении готового документа. Срок рассмотрения заявки не превышает 10 дней.

Сегодня осуществляют ее более 1,1 тысячи юридических лиц и около трех тысяч индивидуальных предпринимателей. Общее количество сотрудников отрасли – более 100 тысяч человек.

С 1 июля текущего года 100% легковых такси с разрешениями, полученными в Москве, – желтого цвета.

Московский стандарт таксомоторных перевозок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

За последние семь лет совместными усилиями правительства Москвы и участников таксомоторного рынка сформирован Московский стандарт таксомоторных перевозок. Он включает в себя:

использование машин желтого цвета с "желтыми" номерными знаками;

право на передвижение по выделенным полосам;

короткие сроки подачи машины;

широкое использование современных информационных технологий (мобильные агрегаторы и иные приложения) для заказа машины;

простота и доступность открытия собственного бизнеса в сфере таксомоторных перевозок;

доступные цены.

Поддержка таксомоторных компаний

В настоящее время москвичи и гости столицы ежедневно совершают на такси 760 тысяч поездок – в 17 раз больше, чем в 2010 году. Среднее время подачи машины сократилось до пяти минут. Этот показатель – один из лучших в мире среди мегаполисов, и московское такси по уровню сервиса теперь сопоставимо с мировыми таксомоторными службами. Средняя стоимость поездки – 449 рублей, а среднее время и средняя дистанция поездки – 20 минут и 10,6 километра соответственно.

В рамках создания таксомоторной инфраструктуры в Москве обустроили специальные стоянки на улицах и автоматизированные линии на железнодорожных вокзалах. Всего организовано 419 стоянок для такси на 1,4 тысячи машино-мест.

До конца года запланировано обустроить еще 14 стоянок на 41 машино-место. Такси разрешено движение по выделенным полосам, благодаря чему таксисты и их пассажиры экономят около 25% времени по сравнению с поездкой на личном транспорте.

"Москва в цифрах": столичное такси

Правительство Москвы выплачивает субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на уплату лизинговых или кредитных платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) или кредита легковых автомобилей, предназначенных для таксомоторных перевозок.

Всего с 2012 года субсидии выданы 156 компаниям на общую сумму более 500 млн рублей. С помощью субсидий приобретено 20 тысяч транспортных средств. Это позволило обновить порядка 45% автопарка. Средний возраст машин такси снизился более чем в 1,5 раза, и сегодня московский таксопарк один из самых молодых в Европе – средний возраст машины менее трех лет.

На 2018 год запланировано выделение 200 миллионов рублей субсидий. Для борьбы с нелегальными таксомоторными перевозчиками работают мобильные группы, которые состоят из сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Москве, ГИБДД и "Организатор перевозок".

С 2013 года они выявили около 26,5 тысячи правонарушений в таксомоторной деятельности, изъяли и отправили на спецстоянки более 13,5 тысячи транспортных средств.

Для легальных перевозчиков такси в Москве создали возможность приобретения патента, что серьезно упростило взаимоотношения с налоговыми органами.

Технологии "умного города"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Возрождение московского такси является хорошим примером государственно-частного партнерства и использования технологий "умного города". Созданные частным бизнесом мобильные приложения-агрегаторы упростили вызов такси для клиентов и открыли доступ к этой профессии для многих нынешних таксистов.

Бесплатные стоянки для такси

Диспетчерские службы заказа легковых такси в Москве предоставляют в Единую региональную навигационно-информационную систему Москвы следующую информацию:

данные о местоположении легковых такси, получающих заказы на перевозку пассажиров и багажа с указанием статуса "свободен/занят";

номер разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

номер государственного регистрационного знака легкового такси.

Такси на ЧМ по футболу

Данные передают основные диспетчерские службы Москвы: "Яндекс.Такси" (Uber), Gett, "Сити-мобил", "Такси.Везет" (Fasten), Indriver.



В период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Московская административная дорожная инспекция провела добровольную аккредитацию такси, которую получили 33 компании и 4,8 тысячи транспортных средства.

Ассоциация "ТАМА", получив соответствующий грант, провела обучение водителей аккредитованных таксомоторных компаний с целью повышения эффективности их работы и качества обслуживания. В программу обучения вошли краткий курс английского языка, правила оказания таксомоторных услуг, основы поведения на дорогах, общения с клиентами, обслуживание маломобильных пассажиров, типичные маршруты для болельщиков и тарифы на них.

Всего обучение прошли около пяти тысяч водителей. После окончания матчей со стадионов "Лужники", "Спартак" и фан-зоны на Воробьевых горах аккредитованные таксомоторные компании перевезли более 17 тысяч пассажиров. Всего за время проведения чемпионата услугами аккредитованных такси воспользовалось порядка 300 тысяч пассажиров. Кроме того, гости ЧМ-2018 совершили миллионы "обычных" поездок.