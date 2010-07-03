Агрегаторы такси начали обмениваться данными о водителях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сервисы "Везет", "Ситимобил" и "Яндекс.Такси" начали тестировать систему обмена данными о работе водителей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на компанию "Яндекс".

Система показывает совокупное время работы таксистов. За количеством проведенных за рулем часов можно следить в режиме реального времени. Вскоре система заработает по всей стране, а пока ее тестируют в Москве, Подмосковье и Ярославле.

Благодаря новым технологиям, компании узнают, кто из водителей регулярно перерабатывает.

"Как только технология пройдет все этапы тестирования и финальной настройки, компании начнут ограничивать доступ к получению заказов для тех водителей, которые суммарно слишком долго работают на линии", – добавили в пресс-службе.

Это снизит риски, связанные с усталостью и повысит безопасность перевозок по всей России.

Ранее Роскачество анонсировало проверку приложений такси на безопасность. Специалисты поищут недостатки, которые могут привести к утечке данных пользователей.

