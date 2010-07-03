Агрегаторы такси начали обмениваться данными о водителях

Сервисы "Везет", "Ситимобил" и "Яндекс.Такси" начали тестировать систему обмена данными о работе водителей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на компанию "Яндекс".
Система показывает совокупное время работы таксистов. За количеством проведенных за рулем часов можно следить в режиме реального времени. Вскоре система заработает по всей стране, а пока ее тестируют в Москве, Подмосковье и Ярославле.
Благодаря новым технологиям, компании узнают, кто из водителей регулярно перерабатывает.
"Как только технология пройдет все этапы тестирования и финальной настройки, компании начнут ограничивать доступ к получению заказов для тех водителей, которые суммарно слишком долго работают на линии", – добавили в пресс-службе.
Это снизит риски, связанные с усталостью и повысит безопасность перевозок по всей России.
Ранее Роскачество анонсировало проверку приложений такси на безопасность. Специалисты поищут недостатки, которые могут привести к утечке данных пользователей.
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