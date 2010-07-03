Сбивший инспектора ДПС таксист арестован до 31 мая

Фото: телеграм-канал/"Следак шепнул"

Водитель такси, сбивший в центре Москвы инспектора ДПС, арестован до 31 мая. Соответствующее решение принял Пресненский районный суд столицы.

Инцидент произошел 31 марта на Третьем транспортном кольце. 25-летний таксист Хусейн Гугаев сбил инспектора ДПС, который оформлял ДТП. Правоохранителя доставили в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

Впоследствии выяснилось, что Гугаев был лишен водительских прав в 2017 году за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на это, он получал заказы от нескольких агрегаторов.

Против таксиста возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью"). Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

В пресс-службе столичного СУ СКР отметили, что в момент ДТП водитель такси находился в состоянии наркотического опьянения. Сам подозреваемый утверждает, что якобы не заметил правоохранителя.

