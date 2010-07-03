У сбившего сотрудника ДПС таксиста не было прав

Сбивший сотрудника ДПС таксист Хусейн Гугаев два года ездил без прав по Москве. По одной из версий, в момент аварии он был пьян, сообщает телеканал Москва 24.
По словам шофера, на инспектора он наехал из-за усталости. В итоге тот получил множественные травмы и впал в кому.
Вскоре после аварии Гугаева задержали, против него завели уголовное дело. Выяснилось, что два года назад его уже ловили за пьяное вождение. В этот раз лишенный водительского удостоверения таксист, по его собственному признанию, сел за руль ради денег.
Гугаев возил клиентов сразу трех агрегаторов. Но ни в одной из компаний у него не проверили права. Говорят, жалоб не было.
"Непонятная ситуация, потому что водители проверяются через сайт ГИБДД права, и плюс, мы работаем с агрегаторами, которым подаем и регистрируем водителей и как бы права у них тоже подаются. Я не могу сказать, по какому именно заказу он ехал, может даже вообще без клиента. Нам не удалось с ним поговорить и мы его сами не видели еще", – рассказал руководитель таксопарка Евгений.
Как утверждают сами таксисты, чаще всего в ДТП попадают из-за переутомления, чтобы хоть что-то заработать. Если заказов меньше, все съедает аренда. За восемь часов можно лишь отбить расходы на топливо и проценты агрегатору. Чтобы получать достойные деньги, нужно работать в два раза больше.
Эксперты убеждены, что снизить число происшествий поможет ужесточение контроля за водителями. В эти дни в столице проходит рейд по такси. Шоферов проверяют полицейские, приставы и сотрудники миграционной службы. По неофициальным данным, уже выявили более 300 водителей, которые работали с нарушениями.
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