Эксперты оценили, насколько может подорожать такси из-за нового закона

С 1 сентября в России вступил в силу закон о такси, который установил более жесткие требования к водителям и перевозчикам. Как новые правила отразятся на стоимости поездок – в материале Москвы 24.

Жесткие стандарты

По новому закону в такси не смогут работать те, у кого есть непогашенная судимость по тяжелым уголовным статьям. Это же коснется водителей с тремя неоплаченными штрафами за нарушение ПДД. Также все, кто работает в такси, теперь обязаны пройти аттестацию на знание города, если такие правила установили власти региона.

Кроме того, до заказов теперь допустят только тех, кто заключил официальный трудовой договор с перевозчиком или ИП. Если же водитель работает как самозанятый, у него должно быть соглашение с агрегаторами.

Закон установил и время отдыха шоферов: им разрешили развозить клиентов максимум 12 часов в сутки, но не более 40 часов в неделю.

Появились и требования к машинам такси. Теперь на кузове всех автомобилей должна быть "композиция из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке". На крышу машины придется устанавливать оранжевый фонарь. Также цвет кузова должен соответствовать общим требованиям, если они установлены в регионе. Правда, резко перекрашивать все машины не придется: это понадобится при обновлении лицензии на перевозки.

Появились новые правила и для агрегаторов. К примеру, теперь они смогут проверять водителей через специальный реестр и следить, чтобы заказы брали только квалифицированные сотрудники из штата перевозчика либо водители с действующим разрешением на работу. По задумке авторов документа, это отсечет от такси тех, у кого просрочены или отобраны права.

Кроме того, теперь, если машина попала в ДТП, ответственность за возмещение ущерба ляжет совместно на службу заказа и водителя. Также за передачу заказов тем, кто не имеет разрешения, агрегатор может лишиться права на работу (если количество прецедентов больше 10, или 0,01%, от общего числа за сутки).

Плюс ко всему города федерального значения – Москва, Санкт-Петербург и Севастополь – и граничащие с ними регионы теперь смогут устанавливать минимальный тариф на перевозку пассажиров и багажа.

Также с 1 сентября заработают региональные реестры агрегаторов, перевозчиков и легковых такси. Кроме того, с начала осени запустится федеральная государственная информационная система (ФГИС) легковых такси. В ней будут собираться, обрабатываться и храниться сведения из всех трех реестров.

Цены взлетят?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В первый день действия закона все перевозки проходят в обычном режиме, никакого коллапса из-за нововведений не возникло. Об этом Москве 24 рассказал председатель Московского профсоюза такси Николай Кодолов.





Николай Кодолов председатель Московского профсоюза такси Некоторые блогеры пытались нагнать жути, будто со вступлением в силу закона все сразу рухнет. Нет, ничего такого не происходит.

"Пугали, что машины встанут, водители не смогут работать, всем все запретят и всех ограничат. Такого не произошло, и это в принципе не случится. Чиновники и крупный бизнес все понимают и не дадут обрушиться системе. Иначе пострадает огромное количество людей", – сказал Кодолов.

По его словам, сиюминутного исполнения всех требований нового закона от такси никто не требует. Более того, возможно, какие-то нормы со временем будут скорректированы, предположил Кодолов.





Николай Кодолов председатель Московского профсоюза такси Требования немедленно исполнять закон могут повысить средний чек в 2,5 раза (сейчас он равен тысяче рублей в час). Но, я думаю, этого не допустят.

Он добавил, что в ближайшей перспективе пассажиры вряд ли почувствуют серьезное изменение цен. Однако, что будет в Новый год и после него, пока предположить сложно, заключил эксперт.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В свою очередь, председатель Союза пассажиров РФ Кирилл Янков считает, что с введением нового закона цены на такси действительно могут увеличиться. Однако в беседе с Москвой 24 эксперт предположил, что повышение будет незначительным.





Кирилл Янков председатель Союза пассажиров РФ На мой взгляд, из-за введения закона цена может увеличиться на 5–10%. То есть это не критично. Скорее на цену в большей степени повлияет рост стоимости топлива.

В целом новые требования к такси должны сделать поездки безопаснее, сказал Янков. Однако и в этом плане остаются неразрешенные вопросы, подчеркнул он.

"В вопросе отстранения водителей с непогашенной судимостью по тяжким статьям есть момент, что в такси могут работать граждане стран Евразийского экономического союза. Налажен ли обмен информацией с их правоохранительными органами, чтобы подтверждать наличие или отсутствие судимости или штрафов у них на родине? Насколько я знаю, в этом плане еще есть над чем работать", – отметил Янков.

Кроме того, эксперт указал на опасность блокировок агрегаторов из-за нарушений. Это рискует стать проблемой для небольших городов и населенных пунктов, где такой сервис может быть представлен в единственном числе, заключил он.