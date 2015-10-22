Правительству предложили создать рейтинг импортозамещения

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Правительство просят создать федеральный макроэкономический рейтинг импортозамещения, чтобы показать населению, как происходит это процесс. С такой инициативой выступил зампред комиссии Общественной палаты по социальной политике и качеству жизни граждан Георгий Федеров.

В эфире радиостанции "Москва FM" он рассказал, для чего нужен этот рейтинг.

"Этот рейтинг уже существует в строительной отрасли. Это очень серьезно помогает контролировать ситуацию, смотреть, какие формы и товары необходимы для импортозамещения. Население не знает, что такое импортозамещение. Я обратился с письмом с тем, чтобы обсудить этот вопрос. Так как у нас популярна идея импортозамещения, это должно быть профессионально, прозрачно и понятно всем. Если мы будем знать, какие товары необходимо замещать, бизнесу будет проще", – пояснил он.

Как пишут "Известия", рейтинг будет содержать актуальную информацию о развитии импортозамещения в разных отраслях российской экономики c выделением самых динамичных и самых отстающих из них.

Издание отмечает, что рейтинг предлагается создать на основе опыта Национального объединения изыскателей и проектировщиков, которое уже разрабатывает специализированный реестр инновационных строительных материалов и импортозамещения стройматериалов.

Рейтинг должен быть опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, а в его составлении могут участвовать Общественная палата РФ, ОНФ, Торгово-промышленная палата РФ и другие экспертные структуры.

Напомним, запрет на поставки продуктов из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии введен в России с 7 августа 2014 года. В "черный список" попали говядина, свинина, рыба, сыры, молоко, овощи и фрукты из стран, которые ввели санкции против России. Изначально, ограничения были введены сроком на год.

Эмбарго не стали распространять на детское питание и товары для несовершеннолетних, а также продукты, которые российские туристы самостоятельно покупают за границей.

22 июня 2015 года министры иностранных дел Евросоюза продлили санкции в отношении России сроком на полгода. Однако московские власти сумели довольно оперативно провести импортозамещение. Так, в настоящее время доля заграничного молока на прилавках магазинов не превышает 10 процентов. Схожая ситуация и по мясным продуктам.