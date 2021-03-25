Эксперт объяснил ситуацию с паспортным контролем при регистрации в соцсетях

В России при регистрации в социальных сетях и мессенджерах могут установить паспортный контроль. Это предусмотрено проектом Роскомнадзора о механизмах работы единой информационной системы (ЕИС) по сбору разрешений на обработку персональных данных. Разбираемся, станет ли паспорт обязательным атрибутом при регистрации и каким будет процесс создания нового аккаунта.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Расскажите о себе

При регистрации в ЕИС российскому пользователю будет необходимо внести в специальную форму персональные сведения: фамилию, имя, отчество и дату рождения. Кроме того, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, а также адрес места жительства (регистрации), электронную почту и телефон.

Для иностранцев в этот список добавляется страна выдачи паспорта. Достоверность информации проверят через портал госуслуг, с которым будет взаимосвязана ЕИС. После этого регистрация считается завершенной. Согласно проекту, сведения о пользователях системы могут предоставляться "иным госорганам в случаях, определенных федеральными законами".

По словам автора поправок, члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина, соцсети и мессенджеры смогут выбрать, каким образом получать согласие пользователей на обработку персональных данных.

Это будет их собственная платформа, или единая информационная система. При этом в проекте Роскомнадзора не указан перечень информации, которую интернет-площадки должны запрашивать, если пользователь выберет идентификацию через их платформу.

Горелкин отметил, что принуждать к использованию ЕИС никто не будет. Все нововведения, по его словам, коснутся только новых пользователей интернет-площадок.





Антон Горелкин депутат Госдумы Пугалке про "интернет по паспорту" столько же лет, сколько в России интернету.

"Речь идет о единой информационной системе, подтвержденный аккаунт в которой можно будет использовать для регистрации на множестве ресурсов и в соцсетях, а также для управления своими персональными данными. При этом никто не запрещает соцсетям или другим сайтам использовать свои способы верификации пользователя, например, по номеру телефона", – написал Горелкин в своем Telegram-канале.

Тем не менее некоторые эксперты с опаской встретили новую инициативу. В частности, они предупреждают о возможной утечке персональных данных из-за злоупотреблений или хакерских атак.





Михаил Третьяк эксперт "Роскомсвободы" Ни Роскомнадзору, ни соцсетям ни к чему такой объем данных, если они не планируют передавать их правоохранительным органам или монетизировать через рекламу.

Однако парламентарий назвал "смешными" разговоры о том, что ЕИС станет новой целью мошенников-хакеров. По словам Горелкина, в даркнете продаются базы пользователей любых сотовых операторов и многих банков "с куда более ценной информацией, чем будет собирать ЕИС".

Он подчеркнул, что интернет не по паспорту у пользователей мог быть только в том случае, если они купили "левую" симку с рук. В остальных случаях договор при подключении составляется на конкретного человека с паспортом, резюмировал Горелкин.

Если площадки (как иностранные, так и российские) не будут соблюдать требования о получении согласия пользователя на распространение персональных данных, то такие действия могут счесть за обработку данных в случаях, не предусмотренных законодательством. За этим следует предупреждение или наложение административного штрафа.

В настоящее время проект Роскомнадзора проходит этап общественного обсуждения.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Так без паспорта никуда?

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов объяснил Москве 24, что в проекте действительно нет ограничений по способам установления личностей новых пользователей соцсетей и мессенджеров.

"Сам пользователь решит, какой объем персональных данных может обрабатывать соцсеть. Это предлагается сделать или через настройки самой социальной сети, или через систему Роскомнадзора. Второй вариант является неким дополнительным звеном", – рассказал Ульянов.

В теории использование ЕИС будет удобно тем, кто хочет регистрироваться в разных соцсетях под одним стандартным профилем. Тогда ему не нужно постоянно заполнять анкетные данные. Кроме того, разрешение на обработку персональных данных можно регулировать из одного аккаунта. В таком случае по этому вопросу не нужно обращаться в каждую соцсеть по отдельности, подчеркнул эксперт.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion На данный момент паспорт не планируется как обязательный атрибут при регистрации в социальных сетях. Но если мы говорим о регистрации в ЕИС, там нужно указывать паспортные данные.

"После этого возникает вопрос, будут ли паспортные данные передаваться в социальные сети. В законопроекте об этом ничего не сказано. Но возможно, что паспортные данные и не будут передаваться в соцсети. Пока это только предположения", – подчеркнул Ульянов.

При создании системы ЕИС все персональные данные будут находиться под защитой у государства, отметил эксперт. По логике социальные сети должны получить только минимальный объем сведений для регистрации новых пользователей. При этом они точно могут быть уверены в их достоверности, так как данные из ЕИС проверяются по государственным базам, резюмировал Ульянов.

Специалист в области информационной безопасности Александр Власов рассказал Москве 24, что, скорее всего, не все захотят сотрудничать с единой информационной системой.





Александр Власов специалист в области информационной безопасности Зарубежные соцсети наподобие Twitter и Facebook игнорировали и будут продолжать игнорировать взаимодействие с Роскомнадзором. Они не собираются хранить здесь данные на серверах, выполнять предписания ведомства. Ничего в правилах доступа к своим соцсетям менять они тоже не будут.

Смысл инициативы заключается в том, чтобы имена, фамилии и место проживания пользователей стали "прозрачными". И если в аккаунте кто-то решит разместить противоправную информацию, его можно было бы вычислить и привлечь к ответственности, комментирует Власов.

Эксперт отметил, что в настоящее время базы данных госуслуг достаточно защищены. По его словам, на сегодняшний день этими сервисами пользуется более 70 миллионов человек. Скорее всего, на сайте Госуслуг появится специальный модуль с регистрацией для открытия аккаунтов на сайтах, в соцсетях и мессенджерах, резюмировал Власов.