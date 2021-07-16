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Технологии

09:01

Новый черный: получилось ли у Huawei совершить революцию в мире планшетов

технологии

Прямо сейчас мы наблюдаем за ренессансом планшетов, которые превращаются из экрана для видео в полноценный рабочий инструмент. Именно это в настоящий момент главное: насколько хорошо и "бесшовно" можно работать за планшетом в сравнении с компьютером. Сегодня смотрим на попытку показать, как надо, от Huawei с их новинкой 2021 года MatePad и MatePad Pro. Наш обозреватель Андрей Рассказов протестировал старшую версию на 12,6 дюйма.

Фото предоставлено автором статьи

Внешний вид максимально стандартный для современного планшета – скругленные края, маленькие рамки по бокам и блок камер сзади. Единственное, что отличается от почти всего рынка, – материалы корпуса. Модель сделана из прочного и мягкого на ощупь пластика. Из-за этого планшет не ощущается более дешевым, зато это идет на пользу его весу.

Экран тут 12,6 дюйма – уже привычный размер на сегодняшний день. Разрешение 2К, а матрица – OLED. Это значит, что цвета тут яркие и насыщенные, а контрастность бесконечная. Смотреть на таком контент – сплошное удовольствие.

Но если мы говорим про конкурентов, то у обоих самых больших игроков на этом рынке есть преимущество – частота обновления 120 Гц. А тут по старинке 60 Гц. И это не плохо само по себе, но, когда переходишь с устройства с высокой частотой обновления на этот планшет, разница видна в первую же секунду.

Фото предоставлено автором статьи

С точки зрения мультимедиа стоит отметить акустику. Под перфорацией на торцах спрятаны аж 8 динамиков. Они громкие и на удивление хорошо разбивают звуковую сцену.

Характеристики у аппарата отличные: 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной, которую можно расширить проприетарной картой памяти от Huawei. Процессор Kirin 9 000 E. Он мощный и энергоэффективный. Во флагманских смартфонах он показывал себя отлично, от MatePad Pro можно ожидать того же. С точки зрения быстродействия не было замечено никаких проблем. Играть на 12,6 дюйма вообще одно удовольствие. Правда, без геймпада уже тяжело – любители игр, имейте это в виду.

С точки зрения аксессуаров все на современном уровне. Есть M Pencil – это стилус от Huawei, который можно докупить к планшету. Он удобный и выглядит отлично, имеет несколько съемных насадок для наконечника, так что можно даже немного кастомизировать его. Заряжается беспроводным способом, когда магнитится к торцу планшета, там же и хранится. Для тех, кто умеет рисовать, – незаменимый гаджет.

Имеются в продаже и клавиатуры. Они собраны на жесткой прорезиненной подложке таким образом, что можно использовать на коленях. Хотя из-за того, что центр тяжести высоко, я рекомендую работать с клавиатурой на столе. У клавиш приятный ход, они имеют довольно большие отступы между кнопок. Трекпад не предусмотрен, и вот это самое заметное упущение, потому что когда ставишь планшет с клавиатурой напротив, руки автоматически ложатся под клавиатуру и трекпад. Это привычка, и с ней нужно бороться в данном случае. Для кого-то не беда, для меня оказалось непривычно.

Фото предоставлено автором статьи

Операционная система тут Harmony OS 2.0 – собственная разработка Huawei. Но давайте будем говорить прямо – это Android. Просто такой, каким его видят китайцы. Сервисов Google по-прежнему нет. Зато серьезно поумнел Petal Search – это поисковик по приложениям. Он найдет все, что вам нужно, в AppGallery, а если не найдет там – найдет в открытом доступе в интернете. И он действительно находит вообще все. С поправкой на Google-сервисы, конечно. Так что даже если вы найдете YouTube, он все равно не заработает. Зато прекрасно работают браузеры и ПК-режим внутри них.

Это то, что и делает планшет рабочим инструментом, – хороший браузер. Сегодня все хранится в облаках: документы, файлы, даже программы. То же касается мультимедиа: музыка и видео прекрасно работают через браузер в одной из вкладок, как если бы вы делали это на своем ПК.

Именно так я и запускал YouTube, например. И точно так же я печатал сценарии в Google-документах. Но c Google Chrome будут проблемы, а вот альтернатива от "Яндекса" (уже предустановлен) справляется очень даже хорошо.

Фото предоставлено автором статьи

Можно ли заменить свой ноутбук на MatePad Pro? Если честно, будущее таких устройств туманно. Он действительно прекрасно справляется со всем через браузер, но его быстродействие оставляет желать лучшего. Вы отлично видите разницу между мобильным устройством и “полноценным”. Так что на сегодняшний день планшеты все еще для потребления контента и рисования. С допиской, что на них периодически можно поработать в дороге или если под рукой ноутбука нет. И это касается всех игроков на рынке.

Что в таком случае выделяет Huawei на фоне конкурентов?
Пожалуй, довольно низкая цена на старте, даже включая в стоимость аксессуары. Но при этом вы получаете меньше полезного функционала из-за отсутствия Google-сервисов (Google-диск и Google-документы), важных для работы, и трекпада на клавиатуре. Huawei сделали отличное премиальное устройство для потребления контента и рисования, но немного недотянули в новой реальности, где планшет должен быть полноценным компьютером.

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