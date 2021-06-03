Тестируем Huawei MateBook: как MacBook, только с Intel

Не удивляйтесь, Huawei действительно производит не только смартфоны. А самое главное, что никакие санкции и ограничения на продукцию не распространяются на эту категорию устройств. Значит, и Windows лицензионная, и никаких проблем с железом или софтом. Наш обозреватель Андрей Рассказов протестировал устройство и выяснил, на что способен новенький Huawei MateBook 14.



Фото: Андрей Рассказов

Внешний вид устройства приятный и современный. Корпус цельнометаллический, все покрытие матовое и приятного темно-серого цвета. Если открыть крышку, вас встречает клавиатура классического формфактора с очень приятными ходом клавиш и звуком. Он мягкий и глухой – печатать на такой клавиатуре одно удовольствие. Она имеет две степени подсветки, причем светодиоды не вылезают за пределы клавиш.

Большой трекпад помогает очень быстро и безошибочно перемещаться по строкам текстов и не только. Отдельная радость – россыпь портов. Есть и стандартные USB-A – аж две штуки, есть один USB-C, который выполняет роль зарядника, а также даже имеется полноценный HDMI. Отличный набор, не хватает лишь входа для SD-карт, но этим нас уже давно не балуют.



Фото: Андрей Рассказов

А вот с USB-C ситуация интересная. Если у вас уже появились устройства с таким входом, то вы не сможете использовать их вместе с ноутбуком во время зарядки, для этого нужен переходник. Однако, повторюсь, набор очень и очень щедрый, учитывая современные тенденции.

Экран – с разрешением 2К, отличная панель: яркая, контрастная и покрывает 100% цветового пространства SRGB. В теории это означает, что экран не искажает цвета, которые передает, и отлично подходит для работы с фото или видео.



Экран занимает 90% от пространства панели, на которой располагается, – почти что безрамочный. Если честно, уже на третий день работы за таким начинаешь смотреть на конкурентов как на устройства из раннего мезозоя. Конечно, из-за такой компоновки поместить фронтальную камеру оказалось негде, так что она по традиции устройств Huawei расположилась в ряду функциональных клавиш по центру. Не самый комплиментарный угол для моего второго подбородка, но для созвонов этого более чем достаточно. К тому же защищено, ведь выезжает камера с помощью физического механизма. Не нажали на кнопку – камера не выехала.



Фото: Андрей Рассказов

Среду других мультимедийных возможностей стоит отметить звук. Визуально видны две решетки для динамиков, но они очень хорошо обманывают ваши уши. Вы слышите "сцену", можете сказать, где стоит какой музыкант, если слушать музыку в хорошем качестве. При этом громкость может поспорить с некоторыми переносными колонками. Впечатляет для ноутбука такого размера.

Ну и давайте, наконец, поговорим про характеристики, вдаваясь глубоко в технические детали. Тут процессоры Intel последнего поколения – продаются две версии, i5 и i7. Рекомендую брать последнюю – так сказать, на вырост. Особенно учитывая тот факт, что графика тут встроенная intel IRIS. Это одно из лучших решений на рынке для ноутбуков с Windows. С такой графикой становятся доступны продвинутые рабочие задачи и некоторые игры. Устройство, конечно, не предназначено для подобных развлечений, но запустить "Танки" получится с легкостью.



Фото: Андрей Рассказов

Оперативной памяти тут 16 ГБ, а встроенной – 512 ГБ. Вся память тут последних поколений и самая быстрая на сегодняшний день. Что, несомненно, помогает мгновенно загружаться системе. Например, кнопка включения – сканер отпечатка пальца. После нажатия на нее из выключенного состояния ноутбук успеет проснуться, прочитать ваш отпечаток и загрузит сразу же разблокированный экран.

На практически профессиональном уровне можно заниматься обработкой фото с Lightroom или Photoshop. А вот графика, особенно 3D или в десятках слоев, уже кажется непростой задачей. Как и монтаж видео. Это тот случай, когда можно собрать почти любой проект, но вот рендерить все эти кусочки в готовое видео придется несколько часов. А лучше вообще оставлять на ночь.



Фото: Андрей Рассказов

В общем, если говорить про задачи, то это классическая рабочая лошадка. Ноутбук, который будет служить вам каждый день следующие лет 5. Мощности для работы в интернете и с редкими мультимедиапроектами тут с запасом. Но, так как графика встроенная, я бы рекомендовал смотреть в сторону более старшей версии процессора, он будет забирать на себя все вычислительные функции, давая простор графическим ядрам и памяти.

Цены:

– Huawei MateBook 14 с Intel i7 – 110 000 рублей;

– Huawei MateBook 14 с Intel i5 – 95 000 рублей.

