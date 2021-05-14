Тест ноутбука Lenovo за 340 тысяч рублей: кому подходит гаджет из будущего?

Ноутбук ThinkPad X1 Fold от Lenovo – первый в мире полноценный ноутбук со сгибающимся экраном. Он во всех смыслах инженерное чудо и вместе с этим одно из самых дорогих устройств на рынке. Lenovo вкладывает очень много ресурсов в эксперименты. На что способен ноутбук за 340 тысяч рублей, выяснял наш обозреватель Андрей Рассказов.



Фото: Андрей Рассказов

Lenovo уже давно работает на рынке ноутбуков, ПК и комплектующих. Эту компанию знают, кажется, все. Но пользователь устроен таким образом, что, если его не удивлять, даже самые стабильные производители теряют свой шарм. К тому же технологии не стоят на месте – очень хочется видеть, как они применяются повсеместно.

Внешность ноутбука точно понравится любителям записных книжек и ежедневников. Вся внешняя часть устройства обтянута кожей, а в сложенном виде X1 довольно толстый. Как приличный художественный роман. В ширину он не больше тетрадки или, повторюсь, книжки, зато в разложенном состоянии перед вами экран на 13 дюймов плюс довольно внушительные рамки по бокам. Сама же кожаная обложка через хитрый механизм раздвигается таким образом, что на задней крышке не остается заломов или сгибов, она всегда плоская.

В целом ощущение очень дорогого премиального устройства. Однако натуральные фактуры вроде кожи на высокотехнологичном устройстве выглядят немного не к месту. Тем не менее внешность субъективна. Уверен, у такого стиля найдется много любителей.

Сам экран раскрывается легко, не сложнее крышки классического ноутбука. При этом есть несколько положений для использования: полностью раскрытый и со сгибом примерно 90 градусов, как если бы это был нетбук.



Фото: Андрей Рассказов

Экран FHD с частотой обновления 60 Гц и очень яркой и контрастной матрицей. К тому же сенсорный: поддерживается ввод пальцами и пером. К ноутбуку также можно докупить клавиатуру. Она невероятно маленькая и тонкая, всего пара миллиметров в толщину. У нее классические кнопки и даже трекпад. От батареи она проработает до 12 часов, как и сам ноутбук.

Но есть большой недостаток ее компактного размера: в российской раскладке уместились не все буквы и знаки на клавиатуре. Например, чтобы нажать букву "Х", придется зажимать кнопку Fn на клавиатуре. А есть символы, которые можно нажать только через зажимание клавиш Fn+Shift. С одной стороны, использовать клавиатуру гораздо удобнее, чем сенсорный ввод с экрана, с другой – гораздо неудобнее из-за подобных усложнений. К ним можно привыкнуть, разумеется, но это крайне сложно.

Еще из особенностей внешности и способов использования нельзя не отметить интегрированную подставку на задней части ноутбука. Она является частью кожаной крышки и представляет собой жесткое ребро. Откинув его, можно поставить ноутбук в разложенном виде и использовать как полноценный экран, а клавиатура при этом может быть рядом на столе. Все это будет напоминать классический рабочий компьютер.



Фото: Андрей Рассказов

Но теперь самый главный вопрос: а что, собственно, этот ноутбук умеет и как на нем работать?

Внутри установлен Intel Core i5, причем самый холодный процессор из всех, которые делает Intel. Он не очень мощный, но энергоэффективный. Это не мобильный чип, а самый что ни на есть компьютерный. Внутри даже стоит активное охлаждение, его отчетливо слышно, когда ноутбук нагружается задачами. При этом корпус не нагревается и работать комфортно. Хотя в моем случае он 90% времени стоял на подставке на столе, так что жаловаться было бы странно.

Что касается памяти, то внутри 8 Гб оперативной и разные версии встроенной – от 256 Гб до 1 Тб. Вся встроенная память – это высокоскоростной SSD, так что загрузка системы и передача файлов внутри устройства работают очень быстро.

Однако из-за не самого мощного процессора работать в профессиональных программах не получится. Я сейчас имею в виду монтаж видео, работу с графикой и подобные применения. Запустить Photoshop или Adobe Premiere можно, но работать с десятками слоев или высокими разрешениями будет тяжело или невозможно. X1 Fold на такое просто не рассчитан.



Фото: Андрей Рассказов

Он рассчитан скорее на потребление контента – тут отличный экран и динамики. Можно рисовать простенькие эскизы, для чего отдельно существует ручка. Можно даже запустить простенькие игры для ПК, но не более того.

Зачем вообще существует подобное устройство, спросите вы?

На самом деле это прототип, ноутбук из будущего, который можно купить уже сейчас – за 340 000 рублей. Ноутбук далеко не для каждого. Но нельзя не сказать, что с инженерной точки зрения это невероятно продуманное устройство, оно удивительное и обращает на себя внимание.

Купит ли кто-то подобное? Наверняка. Зачем оно большинству пользователей вроде меня или вас? Только затем, чтобы мы обратили свое внимание на начало чего-то нового и купили себе версию второго или третьего поколения, которое будет надежнее, мощнее и, главное, доступнее.