РФ готова к старту отрасли беспилотных авиационных систем – Белоусов

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РФ готова к внедрению новой отрасли беспилотных авиационных систем. Отечественные образцы БПЛА находятся на уровне мировых, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

"У нас есть далеко не все, но мы можем сделать все на уровне образцов, на уровне прототипов, демонстраторов, у нас практически вся линейка, может быть, за исключением отдельных компонентов. А уже если говорить про линейку самих беспилотных авиационных систем, то она практически полная", – подчеркнул он.

По словам политика, Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) станет консолидатором заказа на беспилотную продукцию. В национальный проект входят пять частей. Первая посвящена консолидации спроса, отметил Белоусов.

"Второе – со стороны субъектов РФ. Консолидатором этого спроса через государственный гражданский заказ будет ГТЛК, будем работать в одно окно, уже ГТЛК будет работать с производителями, формировать линейки готовых изделий, работать с операторами", – объяснил он.

До этого стало известно, что решение по введению исключений на запрет применения гражданских беспилотников в регионах РФ для экспериментов по их эксплуатации могут принять в августе-сентябре этого года. На данный момент его согласовывают.

Ранее столичная компания "Аэромакс" представила на выставке "Иннопром" первый отечественный водородный БПЛА. Беспилотник SH-750 экологически безопасен. Его испытания планируется завершить в следующем году, отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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