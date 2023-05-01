Перегнал "одноклассников"? Обзор смартфона Poco X5 Pro

За год на рынке появляются десятки новых моделей смартфонов в бюджетном и среднем сегментах. На фоне такого разнообразия китайская компания Poco выпускает по одной модели в год, поэтому за их развитием легко следить. У их нового смартфона X5 Pro, стоимость которого составляет около 25 тысяч рублей, заявлены улучшенные характеристики по сравнению с предшественником. Чем он может быть интересен покупателям, знает техноблогер Андрей Рассказов.

Внешность

Фото: Андрей Рассказов

Дизайн смартфона выполнен в духе минимализма: плоские грани по бокам и пластиковый корпус с матовым покрытием, благодаря чему телефон не скользит в руках. На нашем тесте оказалась версия в черных тонах, однако узнаваемый желтый цвет тоже на месте. Все это вторит предыдущим моделям от Poco.

Таким образом, X5 Pro получился очень простым с точки зрения эстетики, но при этом у него есть очень узнаваемые черты. По одному только расположению блока камер в черном прямоугольнике в верхней части корпуса поклонники узнают бренд издалека. Характерные особенности играют ему на руку, ведь никто не хочет ходить с безликим устройством.

Характеристики

Фото: Андрей Рассказов

За год с момента выхода предыдущей модели X4 Pro новинка от Poco прибавила в мощности. Однако, если сравнивать X5 Pro с другими подобными смартфонами, почти все они используют те же чипы и объемы памяти.

В новую модель поставили процессор Snapdragon 778G, который хорошо себя показал в результатах тестов. Да, в играх, для запуска которых нужны большие мощности, придется понизить качество графики. Но на комфортном досуге это в конечном итоге никак не скажется.

Смартфон от Poco сделан в двух вариантах оперативной и постоянной памяти – 6+128 и 8+256 Гб соответственно. Батарея рассчитана на 5 000 мАч, а зарядка в комплекте на 67 Вт восполняет энергию смартфона с 0 до 100% менее чем за час.

Экран X5 Pro оснастили AMOLED-матрицей, которая выдает 1 миллиард цветов. Частота обновления составляет 120 Гц, яркость – 900 нит в пике. Инженеры поставили последнюю прошивку от Xiaomi – MiUI 14, в то же время смартфон работает не на самой свежей версии Android – 13-й. Всего этого хватит, чтобы без проблем пользоваться смартфоном как минимум в ближайшие пару лет.

Камеры

Фото: Андрей Рассказов

Основная камера идентична с прошлогодней моделью от Poco – это сенсор на 108 Мп, разработанный компанией Samsung. У инженеров был целый год, чтобы поработать с алгоритмами и их улучшить.

Камера прекрасно снимает днем в солнечную погоду. Резкости полно, технология HDR отрабатывает хорошо, поэтому есть на что посмотреть в каждом участке кадра. Но когда света становится меньше, камера хоть и продолжает выдавать хорошую детализацию, но шансов получить смазанное фото становится гораздо больше. В объективе нет оптической стабилизации, так что за все отдуваются алгоритмы. Главное в такой ситуации – вовремя замереть во время создания снимка.

В итоге основной камере можно поставить твердую четверку. Все-таки нужно признать, что идеальное освещение в наших широтах – это роскошь примерно на три-четыре месяца в году. Остальное время мы снимаем на камеру в менее благоприятных условиях. Поэтому ради четкого кадра нужно либо замирать, либо полагаться на алгоритмы.

Также в X5 Pro есть дополнительная камера на 8 Мп со сверхширокоугольным объективом. Он способен делать только очень простые снимки. Хороши они только в солнечную погоду, но в сравнении с основным сенсором кадры получаются заметно менее четкими. А когда света становится меньше, то и деталей улавливается меньше, и смазать фотографию легче. Поэтому сверхширокоугольный объектив подойдет исключительно для съемки ландшафтов.

Зато более мощный процессор добавил новые возможности в сравнении с прошлогодним X4 Pro. Например, съемку в формате 4К и цифровую стабилизацию кадра.

Личный опыт

Фото: Андрей Рассказов

Пользоваться новинкой от Poco в каждодневной рутине комфортно, даже переходя с флагманского телефона. Но если сравнивать его с "одноклассниками" по ценовому сегменту, может создаться впечатление, что пластиковая крышка придает смартфону более дешевый вид. Все-таки гаджетов с похожими характеристиками много, и у некоторых из них задняя панель сделана из стекла. Что, безусловно, делает их более премиальными.

Если пристально смотреть на характеристики, ощущается, что инженеры компании Poco сделали упор на быстроту работы смартфона и хорошие фотографии с основной камеры. Собственно, а что еще нужно?

Играть на X5 Pro можно без каких-либо проблем. В этом плане аппарат запускает вообще все, что есть в Google Play. Но в более требовательных играх придется умерить свои аппетиты и поставить средние настройки графики. Это даст комфортный уровень картинки, которая не зависнет в самый ответственный момент.



Фото: Андрей Рассказов

Как я уже сказал, запаса производительности смартфону хватит на пару лет точно. Но только если вы не продвинутый пользователь. Открывать социальные сети, работать в браузере и периодически снимать на камеру для этого гаджета – вообще не проблема. То, что смартфон продается в среднем ценовом сегменте, понимаешь, когда дело доходит до более сложных задач: самых требовательных игр, съемки видео (без оптической стабилизации сильно заметны дрожания камеры), работы с несколькими приложениями или передачи больших файлов на смартфон или с него (у X5 Pro не самое быстрое поколение памяти).

В итоге новинка от Poco получилась достойным представителем среднего ценового сегмента. Его характеристики не отстают ни на один мегагерц и мегабайт от "одноклассников", у него отличный дисплей и батарея, мощности которой хватит надолго.

Но главное отличие от конкурентов – дизайн. Смартфонов с идентичными характеристиками на рынке хватает, а вот с узнаваемой внешностью – вряд ли. Владельцы Poco X5 Pro точно будут выделяться в толпе, особенно если они сделали выбор в пользу варианта в желтом цвете.

