Найденные в СВАО радиоактивные трубы вывезли в Подмосковье

"Фонящие" трубы вывезли из Москвы для утилизации. Опасные материалы обнаружили на стройплощадке на севере столицы неделю назад. Вероятность того, что местные жители могли пострадать от радиационного заражения крайне мала

Радиоактивные трубы, обнаруженные на строительной площадке на северо-востоке Москвы, вывезены для дезактивации в Подмосковье. Ранее опасная территория была огорожена и взята под охрану, до очистки территории работы приостановлены.

"В среду загрязненные радиацией трубы были вывезены на площадку предприятия ГУП "Мос НПО "Радон" в подмосковном Дзержинском для их дезактивации", - сообщили РИА Новости в правоохранительных органах столицы.

Напомним, 17 августа на строительной площадке, расположенной на пересечении улицы Дежнева и Юрловского проезда, было зафиксировано превышение радиационного фона. Как было установлено, источником заражения являются трубы, привезенные за неделю до этого из Самарской области.

Радиационный фон на объекте был превышен более чем в 30 раз. До дезактивации территории площадки строительные работы были приостановлены. Место радиационного загрязнения огорожено металлическими заграждениями, со стройплощадки эвакуированы десять рабочих.