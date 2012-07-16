На строительство университетских кампусов выделено 20 млрд руб.

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С 2013 года российские власти планируют начать масштабное обновление студенческих общежитий, сообщил министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике.

"Мы бросим все силы, чтобы с 2013 года начать масштабную программу обновления студенческих общежитий. Она рассчитана на несколько лет, на нее предусмотрено 20 миллиардов рублей. Наша задача - не только выбить деньги у Минфина, но и сделать так, чтобы программа работала, чтобы деньги поступали в лучшие университеты", - цитирует министра ИТАР-ТАСС.

Суть обновления, по словам Ливанова, состоит в возведении нового современного кампуса университетам, где будут созданы все условия для учебы, работы и научной деятельности студентов и преподавателей.

Министр отметил также, что ситуация, когда деньги получали не лучшие вузы, а сумевшие "договориться", должна быть исключена из практики, сообщает РИА Новости.